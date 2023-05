Pfiffe aus dem Publikum: Schlaudraff platzt der Kragen

St. Pöltens Sportdirektor Jan Schlaudraff setzte nach dem 1:1 gegen Vorwärts Steyr zu einer Brandrede an. Er ärgerte sich maßlos darüber, dass es unter den knapp 1.500 Zuschauern Unmutsbekundungen und Pfiffe gab. „Wer die Mannschaft nicht unterstützen will, der soll zuhause bleiben!“

Er gibt der schlechten Stimmung auf den Rängen gar eine Teilschuld daran, dass die Partie nicht mit den erwarteten drei Punkten für den SKN endete: „Die schlechte Stimmung ist in die Köpfe unserer Spieler gekommen. Deshalb ist unser Spiel unruhig und wild geworden. Wir haben null Unterstützung vom Publikum, sogar das Gegenteil ist der Fall. Unsere Mannschaft reißt sich den Allerwärtesten auf. Das hat sie sich einfach nicht verdient.“

Schlaudraff wird nicht müde zu erklären, wo die Mannschaft und letztlich auch der Verein herkommt: „Wir spielen hier mit einer blutjungen Truppe um den Meistertitel, mussten vor dieser Saison unser Budget um 20 Prozent kürzen. Wenn gewisse Dinge nicht passiert wären, hätten wir hier vor vier Monaten zusperren können. Das wollen halt viele nicht wahrhaben.“

SKN-Spielweise missfällt den Zuschauern

Warum es Pfiffe aus dem Publikum gab? Weil der SKN geduldig, wie in den vergangenen Wochen oft, sein Positionsspiel aufzog - Quer- und Rückpässe inklusive. „Das ist genau die Art und Weise, wie wir spielen willen. Wem das nicht passt, der soll zuhause bleiben“, wiederholt Schlaudraff seinen Appell.

Das nächste Heimspiel steht unmittelbar bevor. Und was für eines! Am Freitag kommt Titelkonkurrent Blau-Weiß Linz in die NV Arena. Man darf gespannt sein, wie viele St. Pöltner den Weg ins Stadion finden und welche Stimmung beim vorentscheidenden Spiel um den Aufsteig herrscht.