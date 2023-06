SKN-Schonkost-Sieg zum Saisonkehraus

St. Pölten – Rapid II 1:0. Dass die St. Pöltner die Saison auf Rang drei abschließen würde und dass Rapid II den Weg nach unten antreten wird müssen, war schon vor der Partie klar – demnach ging’s beim Kehraus in der NV Arena um die berühmte Ananas. Einen Zweck hatte die Partie für die St. Pöltner aber doch: Spielern die Möglichkeit geben sich zu präsentieren, die in dieser Saison kaum Spielzeit bekamen: Thomas Turner hütete das Tor, Yannick Scheidegger durfte in der zentralen Verteidigung ran, Nicolas Wisak vor der Abwehr für Ordnung sorgen und Fadhel Morou über die linke Seite für Druck sorgen.

Die jungen Rapidler waren in den ersten Minuten die aktivere Mannschaft, fanden in der 6. Minute auch die erste brauchbare Chance vor. Enes Tepecik scheiterte aber aus spitzem Winkel an Turner. In Führung gingen wenig später aber die Wölfe.

Hartwig nutzt erste SKN-Chance

Rio Nitta zündete nach zehn Minuten links den Turbo, war schneller als Verteidiger Fabian Eggenfellner, mit dem Querpass des Japaners hatte Luis Hartwig im Zentrum leichtes Spiel – 1:0. Der SKN brauchte dennoch bis Mitte der ersten Halbzeit, um Sicherheit zu gewinnen. Ab dann lief die Kugel aber durchaus formschön durch die St. Pöltner Reihen. Torgefahr entstand aber nur dann, wenn Nitta seine schnellen Beine im Spiel hatte. In der 38. Minute übersah der junge Japaner aber den besser postierten Hartwig, schloss viel zu harmlos selbst ab.

Rapid-Doppelchance knapp vor der Pause

Und die Rapidler? Die boten den St. Pöltner defensiv viel an, blieben aber offensiv stets gefährlich. In der 37. Minute fand Furkan Dursun eine brauchbare Chance vor und in der 45. Minute hätte das 1:1 fallen müssen: Jovan Zivkovic traf aus kurzer Distanz die Stange, den Abpraller setzte Fabian Eggenfellner neben das leere Tor – eine doppelte Topchance.

Rapid zweite Halbzeit stärker

Die St. Pöltner wurden nach der Pause zunehmend fahriger. Weil aber die Rapidler durch Dursun (48.), Zivkovic (52.) und Oda (63.) drei weitere Topchancen ausließen, hielt der knappe Vorsprung. SKN-Trainer Stephan Helm hielt es danach nicht mehr auf der Bank. Lautstark forderte er seine Jungs auf, wieder aktiver zu werden.

Aufwachen sollten die Wölfe aber nicht wirklich. Rapid blieb am Drücker, vermittelten aber einen Eindruck, warum die Grünen den Weg nach unten antreten müssen. Vor dem St. Pöltner Tor waren die Rapidler einfach zu harmlos.

Weil auch St. Pölten die größer werdenden Offensiv-Räume in der Schlussphase schlecht bespielten, bleib es beim knappen SKN-Sieg.

Stimme zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Wir hatten heute eine unglaublich junge Truppe am Platz. Wir wollten, dass sich heute einige Spieler zeigen können. Und einige Spieler haben sich heute einfach dieses Spiel verdient, die nicht viel zum Spielen kamen, alleine aufgrund ihrer Haltung zu ihrer Rolle und zur Mannschaft. Es hat zwar nicht alles geklappt, aber wir haben gewonnen.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – RAPID WIEN II 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 (11.) Hartwig.

Gelbe Karten: Pogatetz (74., Kritik; Trainer); Eggenfellner (53., Foul).

St. Pölten: Turner; Keiblinger, Scheidegger, Messerer, Riegler, Morou (60. Salamon); Barlov (46. Schütz), Wisak (70. Alexiev), Scharner; Hartwig (84. Pemmer), Nitta (60. Monzialo).

Rapid II: Orgler (82. Habetler); Eggenfellner, Sattlberger, Gobara; Fallmann, Oda (72. Bosnjak), Bajlicz (82. Tare), Zivkovic; Tepecik (55. Hedl), Dursun, Furkan Demir (72. Holzhacker).

NV Arena, 1.503 Zuschauer, SR Ristoskov.