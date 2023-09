Ritzmaier-Ersatz: Sieben Alternativen und ein Ass im Ärmel

Kurz vor der Pause im Spiel gegen die Vienna: Ein Schrei, ein Griff aufs Knie und so ziemlich jedem in der NV Arena war klar, dass sich St. Pöltens Spielmacher Marcel Ritzmaier das Kreuzband gerissen hatte. Dass seine Mannschaft die Partie, die sie über 90 Minuten dominierte, dann in letzter Sekunde sogar noch verlor, war doppelt bitter. Der Blick von SKN-Trainer Stephan Helm ist aber bereits wieder nach vorne gerichtet. „Für Marcel ist das natürlich sehr bitter, weil er gefühlt von Tag zu Tag besser wurde und ein absoluter Leistungsträger ist. Diese Verletzung wird ihn und uns aber nicht aus der Bahn werfen“, sieht Helm auf der Zehner-Position Alternativen.

Gestützt auf Teamarzt Alfred Steindl und Physiotherapeutin Theresa Hicker verließ Marcel Ritzmaier unter Schmerzen das Spielfeld. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Din Barlov: Der 20-jährige Offensivspieler war der Shootingstar der Vorsaison. Im Frühjahr trat er seinen Präsenzdienst an, was seiner Formkurve nicht gut tat. „Seine Leistungen in Amstetten und gegen die Vienna waren okay. Aber natürlich hat er viel mehr Potenzial, als er zuletzt zeigte.“

Kevin Monzialo: Wenn es darum geht, 1:1-Situationen zu lösen, ist der 23-jährige Franzose wahrscheinlich der beste St. Pöltner. Mit ihm käme eine neue Note in Sachen Dynamik ins SKN-Spiel. Aktuell die wahrscheinlichste Variante als Ritzmaier-Ersatz.

Rio Nitta: Apropos Dynamik – Helm könnte sich auch vorstellen, den flinken Japaner auf die Zehn zu stellen. „Weil er die Gegner aus dem Zehnerraum vor ganz andere Probleme stellen kann, wenn er von dort aus für Tiefe sorgt.“

Daniel Schütz: Am ehesten mit Ritzmaier zu vergleichen. Schütz hat Routinie und Auge für den letzten Pass. Aus dem Positonsspiel heraus Chancen im Offensivdrittel zu kreieren, war zuletzt die Achillesferse des SKN. Schütz könnte Abhilfe schaffen, spielte zuletzt aber eher eine untergeordnete Rolle.

Benedict Scharner: Der von beiden Seiten angestrebte Transfer zerschlug sich. Für den 18-Jährigen sind die Karten neu gemischt. Für Helm war absolut okay, wie sich Scharner in den für ihn schwierigen Wochen verhalten hat: „Da hallt gar nichts nach, weil nichts Negatives vorgefallen ist. Benni hat zuletzt gut trainiert und jetzt freilich wieder mehr den Fokus. Natürlich ist er eine Alternative.“

Marc Stendera: Selbstredend, dass der ehemalige Frankfurt-Profi auf Sicht im SKN-Zentrum gesetzt sein sollte und somit auch Ritzmaier auf der Zehn ersetzen könnte. Stendera wurde zuletzt aber mittels Arthroskopie der Meniskus im Knie geglättet. Helm hofft, dass der Deutsche während der Länderspielpause im Oktober wieder zur Mannschaft stößt.

Stefan Nutz: Dass der SKN den ehemaligen Rieder Spielgestalter trotz Kreuzbandriss' verpflichtete, schlug hohe Wellen. In einigen Wochen könnte dieser Transfer Sinn entfalten. Nutz macht bereits Teile des Trainings mit, kehrte in der Länderspielpause aufs Feld zurück. „Wenn alles optimal verläuft, könnte Nutz noch im Herbst ein Thema werden“, ist Helm zuversichtlich.

SKN-Sportchef Tino Wawra sieht noch Spielraum im SKN-Budget. Er sondiert den Markt nach vertragslosen Spielern. Die können auch noch Ende der Transferperiode verpflichtet werden. Foto: Wolfgang Wallner

Wawra schließt Verpflichtung von vertragslosem Kicker nicht aus

Sollte in den nächsten Spielen keiner der potenziellen Ritzmaier-Vertreter entsprechen, behält sich Sportdirektor Tino Wawra vor, noch ein Ass aus dem Ärmel zu zaubern. Das Transferfenster ist zwar seit Ende August geschlossen, Wawra schließt aber nicht aus, dass in den kommenden Tagen noch ein vertragsloser Spieler verpflichtet wird: „Zwei, drei Spieler sind am Markt, die durchaus interessant für uns wären.“ Klar ist, dass Ritzmaier für die gesamte Saison ausfallen wird und somit ein Kaderplatz frei wird. „Wenn wir was machen, dann recht schnell, weil klar ist, dass vertragslose Spieler ja die ein- oder andere Woche brauchen werden, um matchfit zu werden. In zwei Monaten würde das dann keinen Sinn mehr machen.“

Als Andree Neumayer das Feld mit einer Knöchelverletzung verließ, war Marcel Ritzmaier noch voller Tatendrang. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Leichte Entwarnung bei Neumayer

Neben Marcel Ritzmaier sorgte am Freitag auch die Knöchelverletzung von Andree Neumayer für Sorgenfalten im SKN-Lager. Für Dienstagnachmittag war eine MR-Untersuchung anberaumt. SKN-Sportdirektor Tino Wawra gab aber schon vorher leichte Entwarnung: „Wir gehen davon aus, dass die Verletzung nicht so schlimm wie befürchtet ist.“ Ein Einsatz am Freitag gegen die Admira ist zumindest nicht ausgeschlossen.