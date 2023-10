SKN St. Pölten SKN trennt sich von Helm und Pogatetz

Foto: Wolfgang Wallner

W as sich bereits am Sonntag nach dem 1:2 gegen Leoben abzeichnete, wurde am Montag vormittag vollzogen: Der SKN St. Pölten trennt sich nach sechs Spielen ohne Sieg von seinem Trainerduo. Die Nachfolge übernimmt vorerst interimistisch Sportchef Jan Schlaudraff.