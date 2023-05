SKN und Sponsor Denner einigen sich außergerichtlich

Der Streit zwischen SKN und Ex-Vorstand Gottfried Denner ist beigelegt. Zur Erinnerung: Der Weinviertler verließ die Landeshauptstadt im Streit und wollte auch seinen vertraglich fixierten Sponsorverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Der SKN klagte dagegen und stellte sich auf einen monatelangen Rechtsstreit ein. Jetzt gelang eine außergerichtliche Einigung.

SKN-Geschäftsführer Matthias Gebauer kann damit gut leben: „„Gottfried Denner hat sehr viel für den SKN geleistet. Auf dieser Grundlage haben wir uns auch entschlossen, ihm in dieser Angelegenheit entgegenzukommen. Wir sind sehr froh, dass wir uns außergerichtlich einigen konnten und das Verhältnis zwischen Gottfried Denner und dem SKN wieder in Ordnung ist. Wir wollen nicht mit Sponsoren streiten, müssen aber natürlich auch unseren Standpunkt vertreten. Trotzdem konnten wir nun eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden und können uns jetzt wieder auf die Zukunft konzentrieren.“

Auf für Denner ist der Deal in Ordnung: „„Wir fühlen uns dem SKN gegenüber noch immer verbunden und sind froh, dass wir die Sache außergerichtlich erledigen konnten. Wir schätzen die Geschäftsführung des SKN und wissen, dass sich der Verein in eine positive Richtung entwickelt. Daher war es auch uns ein Anliegen die Sache möglichst schnell zu einem Ende zu bringen, um wieder positiv in die Zukunft blicken zu können. Wir wünschen dem SKN alles Gute für die restliche Saison.“