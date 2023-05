SKN verlängert mit Keiblinger, Barlov und Bauer

Ehe es auf dem Spielfeld im Saisonfinale der 2. Liga so richtig ernst wird, setzten die St. Pöltner abseits davon ein wichtiges Zeichen. Der SKN verlängerte die Verträge von Julian Keiblinger (21), Din Barlov (19) und Sebastian Bauer (30) langfristig.

Keiblinger und Barlov gelten als heiße Transferaktien

Vor allem die Einigung mit Rechtsverteidiger Keiblinger, dem viele eine „große“ Karriere zutrauen, gilt als starkes Zeichen an die Konkurrenz. Ebenso wie die Einigung mit Offensivtalent Din Barlov, der vor allem im Herbst mit wichtigen Toren und Vorlagen glänzte. Sportdirektor Jan Schlaudraff erklärt: „Julian Keiblinger und Din Barlov stehen genau für den Weg, den wir als SKN St. Pölten gehen wollen – mit jungen Eigenbauspielern, die wir entwickeln, um diesen Weg auch weiter zu bestreiten.“

Gelungener Wintertransfer

Auch mit Winterneuzugang Sebastian Bauer ist Schlaudraff äußerst zufrieden: „Er ist genau der Spieler, der den Jungen helfen soll, sich zu stabilisieren. Seit er bei uns ist, hat er es geschafft, der Mannschaft mit seinen Leistungen Stabilität zu geben – noch dazu ist er eine Führungspersönlichkeit. Wichtig ist die Mischung aus „jungen Wilden“ - im besten Fall Eigenbauspielern - und erfahrenen Spielern, die die jungen Teamkollegen führen können – das ist genau das, was wir brauchen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.“

SKN kann Tabellenführung ausbauen

Sportlich hat der SKN am Sonntag mit einem Heimsieg über Tabellenschlusslicht Vorwärts Steyr die Chance, die Tabellenführung weiter auszubauen. Verfolger Blau-Weiß Linz gab am Freitag nämlich beim 1:1-Heimremis gegen den FAC überraschend Punkte ab. St. Pölten könnte sich vor dem wohl vorentscheidenden direkten Duell gegen die Linzer am Freitag (20.30 Uhr) auf drei Punkte absetzen. Blau-Weiß wäre dann in diesem Spiel wohl schon zum Siegen verdammt.