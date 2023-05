SKN verlängert mit Torhüter-Trio

Vor einer Woche waren mit Julian Keiblinger, Din Barlov und Sebastian Bauer drei Feldspieler dran, diesmal bat Sportdirektor Jan Schlaudraff drei Torhüter zur Vertragsunterzeichnung. Vor allem der langfristige Kontrakt von Stammkeeper Franz Stolz, der für viele zu den großen österreichischen Nachwuchshoffnungen zählt, ist ein weiteres starkes Statement des SKN.

Schlaudraff hebt Stellenwert des Tormanntrios hervor

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Ich bin froh, dass wir auf dieser Position nun die Weichen für die Zukunft gestellt haben. Alle drei haben in ihrer Rolle einen unglaublichen Stellenwert in der Mannschaft – und arbeiten in Verbindung mit Torwarttrainer Christoph Eglseer täglich daran, sich zu verbessern und dem Team zu helfen.“