SKN St. Pölten SKN zieht weiteren Sponsor an Land

Partnerschaft besiegelt: Herbert Holzer, Vertrieb Region St. Pölten Konzept Haus; David Schreylehner, Head of Sales & Sponsoring SKN St. Pölten; Dominik Aschauer, Geschäftsführung Konzept Haus (von links). Foto: SKN St. Pölten

M it Konzept Haus unterstützt ein weiteres Unternehmen aus der Baubranche den Zweitligisten. Der Neo-Sponsor ist via Bandenwerbung in der NV Arena präsent.

Der SKN St. Pölten darf mit Konzept Haus ab sofort einen neuen, starken Partner im Wolfsrudel begrüßen. Konzept Haus errichtet seit über zwei Jahrzehnten Ziegelfertighäuser zum Fixpreis. Als familiengeführtes Unternehmen steht Konzept Haus dabei für Verlässlichkeit und Qualität aus der Region. Von der Planung bis zur Außenanlage erhalten die Kunden alles aus einer Hand. „Wir freuen uns sehr, ein weiteres TOP-Bauunternehmen aus der Region bei uns an Bord begrüßen zu dürfen“, erklärt David Schreylehner, Head of Sales & Sponsoring beim SKN. Zwei Banden in der NV Arena Im Zuge der Partnerschaft wird Konzept Haus auch auf zwei TV-Werbebanden in der NV Arena vertreten sein. „Als Fußballbegeisterte und als regionales Unternehmen ist uns die Unterstützung und Förderung des Sports in NÖ ein wichtiges Anliegen“, betonen die beiden Geschäftsführer Dominik Aschauer und Franz Fock.