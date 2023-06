Stendera wird St. Pöltner

SKN-Trainer Stephan Helm gestand kürzlich ein, dass die Analyse der abgelaufenen Saison auch zu Tage förderte, dass die Alterstruktur in der Mannschaft nicht perfekt war. St. Pölten hat viele junge Spieler und mit Christian Ramsebner, Thomas Salamon oder Daniel Schütz einige Spieler über 30 im Kader. Die Lücke dazwischen wollte man mit dem ein- oder anderen Transfer schließen.

Stendera gewann 2018 mit Frankfurt den DFB-Pokal

Der erste Transfer im aktuellen Fenster geht in diese Richtung. Die Wölfe verpflichteten den Deutschen Marc Stendera. Der 27-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat 78 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt in seiner Vita stehen, wurde 2018 mit den Hessen sogar Cupsieger. Zuletzt hatte die Karriere des ehemaligen U21-Teamspielers Deutschland aber einen deutlichen Knick. Über Hannover 96 und Ingolstadt ging's in die 3. Liga, wo Stendera zuletzt mit Oldenburg abstieg.

Stendera hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben – mit Option auf Verlängerung.

Wawra: „Spieler mit so einer Vita für uns begeistert“

St. Pöltens neuer Sportdirektor Tino Wawra freut sich jedenfalls auf seinen neuen Leitwolf: „Wir sind schon richtig glücklich und unglaublich stolz, dass wir einen Spieler mit so einer Vita für unser Projekt und unsere Ziele begeistern konnten. Wenn sich Marc einmal eingelebt hat, kann er uns mit seinen Qualitäten auf ein anderes Level heben. Er hat auch neben seinen Erfolgen schon so viel erlebt in seiner Karriere, deswegen kann er auch abseits des Platzes für uns ein wichtiger Spieler werden, der dann unsere jungen Spieler nochmals besser macht.“