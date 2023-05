Super-Hit kann Weichen für den Titel stellen

Gut 800 Fans aus Linz werden erwartet, wenn sich die beiden heißesten Aufstiegskandidaten am Freitagabend in der NV Arena messen werden. Der Gästesektor ist bereits ausverkauft, ein weiterer Stadionbereich wird für die Schlachtenbummler aus der Stahlstadt geöffnet. Kurzum: Die 3.000er-Marke sollte fallen, wenn sich die beiden Topteams der 2. Liga in St. Pölten messen (Anpfiff: 20.30 Uhr). Erster gegen Zweiter: In dieser Partie kann schon eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen. Und die Ausgangslage für die Wölfe ist gut. Mit einem Sieg wäre man am Weg in die Bundesliga praktisch schon durch.

Serie spricht für St. Pölten

Im Herbst hat St. Pölten das direkte Aufeinandertreffen mit 1:0 für sich entschieden, der letzte Pflichtspielerfolg der Linzer gegen den SKN liegt schon geraume Zeit zurück - er datiert aus dem Jahr 2013. Damals sorgte Matthias Lindner - nach einem Platzverweis für St. Pöltens Michael Popp - mit seinem Goldtor für einen 1:0-Sieg der Blau-Weißen. Auswärts musste die Linzer Truppe um Topscorer Ronivaldo in der laufenden Saison bereits fünf Niederlagen hinnehmen.

„Bereit für das Top-Duell“

Alles ist angerichtet für ein Match der Extraklasse, indem's um „Sekt oder Selters“ geht, wie die Deutschen sagen würden. „Wir sind bereit für das Topduell“, versichert St. Pöltens Trainer Stephan Helm. Das Remis gegen Vorwärts Steyr? „Ist abgehakt, wir haben uns unter Druck setzen lassen, sind unsauber in unserem Spiel abgeworden. Das kann passieren.“ Freilich haben auch die Oberösterreicher zwei Punkte liegen gelassen. „Das Ergebnis gegen Steyr ändert nichts“, blickt SKN-Kapitän Christian Ramsebner nach vorne. „Wir haben die Erwartungen heuer übertroffen und uns eine Super-Ausgangslage erarbeitet. Jetzt gilt's das Spiel am Freitag zu genießen und drei Punkte einzufahren.“ Dabei kann auch Julian Keiblinger wieder mithelfen. Der Rechtsverteidiger stand aber bereits am Wochenende — trotz Gelbsperre — im Fokus.

Drei Siege schon vor dem Schlager

Keiblinger verlängert nämlich seine Arbeitspapiere in St. Pölten bis 2026, ebenso wie Din Barlov. Winterzugang Sebastian Bauer, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, bleibt den Landeshauptstädtern bis 2025 erhalten. Ein Coup ganz nach dem Gusto von Sportdirektor Jan Schlaudraff. Vor allem die Einigung mit Rechtsverteidiger Keiblinger, dem viele eine Top-Karriere zutrauen, gilt als starkes Zeichen an die Konkurrenz. Ebenso wie die Einigung mit Offensivtalent Din Barlov, der im Herbst mit wichtigen Toren und Vorlagen glänzte.

Din Barlov bleibt den Niederösterreichern erhalten - und will gegen Blau-Weiß den nächsten Schritt Richtung Bundesliga machen. Foto: Wolfgang Wallner

Jan Schlaudraff lobt das Duo: „Julian Keiblinger und Din Barlov stehen genau für den Weg, den wir als SKN St. Pölten gehen wollen – mit jungen Eigenbauspielern, die wir entwickeln, um diesen Weg auch weiter zu bestreiten.“ Auch mit Winterneuzugang Sebastian Bauer ist der ehemalige Bayern-Kicker sehr zufrieden: „Er ist genau der Spieler, der den Jungen helfen soll, sich zu stabilisieren. Seit er bei uns ist, hat er es geschafft, der Mannschaft mit seinen Leistungen Stabilität zu geben – noch dazu ist er eine Führungspersönlichkeit, der die jungen Wilden anleiten kann.“