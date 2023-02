Ein Gejagter, drei NÖ-Jäger

Mit dem Gastspiel in Graz bei Sturms „Zweierteam“ startet für den SKN St. Pölten die Aufstiegsmission. Auch, wenn man bei den Wölfen das Wort Meistertitel nicht in den Mund nehmen will. Drei NÖ-Klubs reihen sich in die Riege der „SKN-Jäger“ ein.

SKN St. Pölten: Mit rekordverdächtigen 15 Partien haben die Wölfe die längste Winterpause der Bundesligageschichte überbrückt. „Weil die Spieler unsere Ideen schon gut verinnerlicht haben und jetzt keine speziellen Trainingsübungen mehr zur Verfeinerung notwendig sind“, erklärt Cheftrainer Stephan Helm das Mammutprogramm. Zum Abschluss gab’s ein 1:1 gegen Leobendorf. Mit dem luxemburgischen Nationalteamkicker Dirk Carlson und Sebastian Bauer von Herbstmeister Horn kamen zwei arrivierte Defensivverstärkungen. Der Titel ist aber für Helm kein Muss. Es gehe darum, „das Maximum herauszuholen“, sagt der Burgenländer. „Wenn wir aufsteigen, muss die Basis gelegt sein, um den Verein langfristig in der Bundesliga zu etablieren.“ Anders als beim ersten SKN-Aufstieg 2016.

SV Horn: Die Waldviertler waren die Überraschung im Herbst, wurden erst in der letzten Runde vor der Pause an der Spitze abgelöst. Mit Stammkeeper Fabian Ehmann (zu Hartberg) und Abwehrchef Bauer (zum SKN) brachen aber im Winter zwei wichtige Puzzleteile weg. Die Generalprobe klappte – 5:1 gegen Wr. Neustadt. Geschäftsführer Andreas Zinkel will aber „realistisch“ bleiben: „Solange es möglich ist, darf man träumen. Unser Ziel bleibt ein Top-Ten-Platz.“

SKU Amstetten: Der Star ist weg, damit ist mehr denn je die Mannschaft der Star im Mostviertel. Philipp Schobesberger verließ im Winter den Tabellensiebenten, der Sparstift wird angesetzt. Einzig Jungstürmer Diomande kam als Kooperationsspieler aus Ried. Immerhin passt die Formkurve vor dem Auftakt gegen Dornbirn: „Das war ein guter Auftritt“, kommentiert Trainer Jochen Fallmann das 3:1 gegen die Young Violets.

FC Admira: An einer 4-3-3-Formation hat Neo-Trainer Rolf Landerl mit seinen Kickern über den Winter getüftelt, den letzten Härtetest vor dem Start gegen Ostliga-Leader Stripfing (2:0) gewonnen. Der Blick geht nach oben beim Tabellenneunten. „Natürlich möchten wir das Rennen so lange wie möglich offen halten“, sagt Landerl, der andererseits auch die „Erwartungshaltung herunterschrauben“ möchte. Es gelte erst einmal die Basics auf den Platz zu bringen. Landerl ist sich bewusst, dass der Bundesligaabsteiger gegenüber der Konkurrenz „unheimlich viel Aufholbedarf“ hat.