Torjäger Tadic auf Ronivaldos Meisterspuren

Meister Blau-Weiß Linz hatte seinen Ronivaldo. Einen ausgebufften Stürmer im Herbst der Karriere, der noch immer weiß, wo das Tor steht. Und der in engen Spielen vorangeht, noch immer hungrig auf Erfolg ist. Der SKN St. Pölten hat jetzt Dario Tadic. Der 33-Jährige soll im Titelrennen als „Traisen-Ronivaldo“ den Takt vorgeben.

Trainingsauftakt am Mittwoch

Was Sportdirektor Tino Wawra am Ex-Hartberger beeindruckte: „Wie hungrig er noch immer ist. Ich denke, er will es bei uns noch einmal allen beweisen.“ Vor allem, wie treffsicher er ist. 60 Tore in 200 Bundesligapartien sprechen für den „Riecher“ des einstigen U21-Nationalspielers, der bis 2025 beim SKN unterschrieben hat. Schon zum Trainingsauftakt am Mittwoch wird Tadic einsteigen. Und wohl in den ersten Tests (am Freitag, 18.30 Uhr, beim USC Schletz im Weinviertel und am Samstag, 17 Uhr, in Neulengbach gegen einen rumänischen Bundesligisten) erste Arbeitsproben abgeben.

„Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe in St. Pölten“, sagt der Vollblutstürmer. Und ist sich auch bewusst, was an der Traisen von ihm erwartet wird: „Ich möchte einen großen Beitrag zu unserem Ziel, also zum Aufstieg in die Bundesliga, beitragen.“ Tadic ist mehr als ein Ersatz für den nach Bochum zurückgekehrten Leihspieler Luis Hartwig (zwölf Tore), nicht nur weil er ein Jahrzehnt mehr Profierfahrung am Buckel hat. „Diesen einen Stürmer-Typ, den Dario verkörpert, gibt es in Österreich nicht mehr oft“, weiß Sportdirektor Wawra. „Er war in den letzten Jahren immer ein Torgarant.“ Eben wie Ronivaldo – oder einst ein Daniel Segovia.