St. Pöltner siegen spät, aber hochverdient

SKN St. Pölten - Vienna 3:1. St. Pölten ging ersatzgeschwächt in die Partie. Linksverteidiger Dirk Carlson und Younster Benedict Scharner waren erkrankt, auf Mittelfeldmotor Karim Conte verzichtete der SKN freiwillig. „Aufgrund eines disziplinären Vorfalls im Training suspendiert“, ließen die St. Pöltner wissen. Im Zentrum sollte Christoph Messerer für Struktur sorgen, der zuletzt stets in der zentralen Verteidigung zum Einsatz kam.

Conte aus disziplinären Gründen suspendiert

Der machte seine Sache – speziell in der Anfangsphase – ausgezeichnet, eroberte viele Bälle und strahlte auch die nötige Ruhe aus. Messerer war ein wichtiges Puzzleteil dafür, dass der SKN schnell Kontrolle über die Partie gewann.

Was fehlte, war die rasche Führung. Möglichkeiten darauf waren zur Genüge vorhanden. Luis Hartwig verarbeitete eine perfekte Flanke von Julian Keiblinger in der 10. Minute unsauber. Und St. Pöltens Topscorer wäre keine Minute später beinahe wieder goldrichtig gestanden. Diesmal assistieren Keiblinger und Llanez, ehe Hartwig aus kurzer Distanz an Vienna-Schlussmann Andreas Lukse scheiterte.

St. Pöltner Chancen-Feuerwerk

Spätestens, als Jaden Montnor in der 19. Minute alleine vor Lukse auftauchte, war die SKN-Führung überfällig. Er scheiterte aber genauso im direkten Duell am ehemaligen Team-Keeper, wie zehn Minuten später Hartwig, der erneut von Keiblinger ideal bedient wurde.

Nach einer halben Stunde hatte der SKN vier Topchancen auf der Habenseite, alleine die Anzeigentafel wies noch die Null aus. Dabei hätten die St. Pöltner das 4-4-2 der Vienna gar nicht besser bespielen können. Die Mittelfeldraute der Döblinger hebelten die Wölfe mit vielen Wechselpasses immer wieder geschickt aus. Und auch die Tiefe in der letzten Linie fanden die St. Pöltner.

Und die Vienna? Die fand offensiv kaum statt. Ein verunglückter Abschuss von Lukas Grozurek nach 34 Minuten war die magere Ausbeute der Wiener.

Als Ulysses Llanez in der 41. Minute mit einem Schlenzer aus 20 Metern auch noch das Lattenkreuz küsste, war der Chancen-Wucher der St. Pöltner perfekt. Das 0:0 zur Pause schmeichelte der Vienna, wie ein Ergebnis nur einer Mannschaft schmeicheln kann.

Viennas Noy stellt Spielverlauf auf den Kopf

In der 49. Minute wurde das Spielgeschehen vollends auf den Kopf gestellt, da ging nämlich die Vienna mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung: Cedomir Bumbic zog über links das Tempo an, nahm Bernhard Luxbacher mit und dessen Querpass drückte Itamar Noy über die Linie.

Überragender Lukse zieht St. Pölten den Nerv

Das St. Pöltner Trainerteam Helm/Pogatetz reagierte und brachte mit Rio Nitta und Din Barlov zwei frische Offensivkräfte. Und Nitta hätte in der 63. Minute prompt für den Ausgleich sorgen müssen: Nach Keiblinger-Querpass scheiterte er aus kurzer Distanz am überragend reagierenden Lukse.

SKN-Doppelpack dreht die Partie

Der war auch in der 80. Minute zur Stelle, als ihn der ebenfalls eingewechselte Yacouba Silue im kurzen Eck prüfte. Nach dem anschließenden Eckball war es aber endlich soweit: Thomas Salamon brachte das Leder zur Mitte, Innenverteidiger Christian Ramsebner stieg hoch und köpfelte zum überfälligen Ausgleich ein.

Und damit nicht genug, schnürte der SKN eine Minute später den Doppelpack: Bernd Gschweidl machte sich auf dem linken Flügel auf die Reise, seine Hereingabe versenkte Rio Nitta sehenswert volley unter die Latte.

Gschweidl macht den Deckel drauf

Die Partie hätte in den folgenden Minuten entschieden sein müssen: Gschweidl und Silue, der aus kurzer Distanz das leere Tor verfehlte, hätten den Sack in den Minuten 84 und 85 zumachen müssen. Das blieb Bernd Gschweidl vorbehalten, der in der Nachspielzeit den 3:1-Heimsieg markierte.

Stimme zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Mich freut's extrem für die Burschen. Diesen Sieg haben sie sich heute erarbeitet. Und was ich heute besonders mitnehme: Erstmals hatte ich das Gefühl, dass in unserem Stadion eine richtige Fußballstimmung herrschte. Da war Energie da! Klar wäre es möglich gewesen, dass wir diese Partie heute nicht gewinnen, weil im Fußball halt auch der Faktor Zufall eine große Rolle spielt. Darüber, dass der Sieg hochverdient war, brauchen wir ja ohnehin nicht diskutieren.“ Zur Suspendierung von Karim Conte: „Es gab einen Vorfall im Training. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche klären können. Die Suspendierung ist jedenfalls temporär. Ich bin, wenn man so will, der Erziehungsberechtigte der Jungs. Und da muss man manchmal durchgreifen.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – FIRST VIENNA FC 3:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (49.) Noy, 1:1 (80.) Ramsebner, 2:1 (81.) Nitta, 3:1 (94.) Gschweidl.

Gelbe Karten: Ramsebner (56., Foul), Riegler (76., Unsportlichkeit).

St. Pölten: Stolz; Bauer, Ramsebner, Riegler; Keiblinger, Messerer, Llanez (59. Nitta, 89. Wisak), Monzialo (59. Barlov), Salamon; Hartwig (69. Gschweidl), Montnor (69. Silue).

Vienna: Lukse; Stratznig (87. Alar), Steiner, Kreuzhuber, Bumbic; Daniel Luxbacher (61. Wunsch), Abazovic, Noy (65. Velimirovic), Bernhard Luxbacher; Tanzmayr (61. Edelhofer), Grozurek.

NV Arena, 1.699 Zuschauer, SR Semler.