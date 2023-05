St. Pölten strauchelt gegen Schlusslicht Steyr

SKN St. Pölten - Vorwärts Steyr 1:1. Das Unternehmen „Pflichtsieg“ misslang. Ob’s am ungewöhnlichen Vormittagstermin lag? Der SKN startete im Duell gegen den Tabellenletzten Vorwärts Steyr jedenfalls ausgesprochen schläfrig. Die Oberösterreicher überließen den St. Pöltnern zumeist den Ball und die ließen den Ball zu langsam zirkulieren, um die Steyrer auseinander zu spielen. Als die Gäste dann in der 9. Minute auch noch eine wirklich brauchbare Chance (Bumberger-Kopfball) zur Führung hatten, reichte es Trainer Emanuel Pogatetz, der fortan für zehn Minuten seine Spieler von der Outlinie aus dauerbeschallte. Aufwachen sollten seine Jungs aber vorerst noch nicht.

St. Pöltner Traumtor zur Führung

Einzig ein Fernschuss von Benedict Scharner in der 15. Minute zwang Gäste-Keeper Nikolas Polster in der Anfangsphase zum Eingreifen. Weil die Wölfe in ihrem Passspiel aber immer sauberer wurden, wuchs der Druck von Minute zu Minute. Und in der 33. Minute gelang dem SKN eine Aktion zum Zungeschnalzen. Kevin Monzialo, der diesmal für den gesperrten Julian Keiblinger die rechte Seite beackerte, spielte sich gemeinsam mit Din Barlov aus einer Pressingsituation frei. Monzialo spielte einen wunderbaren Ball in die Tiefe, Stürmer Jaden Montnor lief seinem Verteidiger um die Ohren und legte ideal für Benedict Scharner quer, der den Ball im Rutschen unter die Latte bugsierte – ein Tor, wie ein Gemälde!

Steyrer bleiben gefährlich

Die Gäste, die zunehmend frustriert vom ewigen Hinterherlaufen wirkten, waren aber noch nicht geschlagen, wurden selten, aber doch gefährlich. In der 40. Minute hatte der aufgerückte Innenverteidiger Alem Pasic eine brauchbare Chance auf den Ausgleich, schlug aber am Fünfereck ein Luftloch.

Schiedsrichter Talic übersieht Elferfoul

Die 1:0-Pausenführung war selbstredend hochverdient, geschlagen waren die Steyrer aber noch nicht. Erst recht nicht, als Luis Hartwig nach einem beherzten Vorstoß von Innenverteidiger David Riegler die Chance aufs 2:0 ausließ und Schiedsrichter Arnes Talic dabei ein klares Elferfoul von Noah Bitsche an der deutschen Bochum-Leihgabe übersah.

Steyr wird stärker und gleicht verdient aus

Und in der 55. Minute hatten die Oberösterreicher tatsächlich eine Topchance auf den Ausgleich. Nach einem Eckball kam Dragan Marceta aus kurzer Distanz zum Abschluss. Torhüter Franz Stolz rettete mit Hilfe der Stange die knappe SKN-Führung. Auch in der 68. Minute wurde es noch einmal eng. Der eingewechselte Oliver Filip verfehlte eine Flanke am langen Eck hauchzart.

Die St. Pöltner wurden in der Schlussphase immer nervöser. Bei einem knappen Fehlschuss von Bitsche kam der SKN noch einmal davon (75. Minute), zwei Minuten später war es aber so weit: Der eingewechselte Kubilay Yilmaz drückte den Ball mit dem Spitz ins lange Eck und sorgte für den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

SKN-Schlussoffensive fruchtet nicht mehr

Danach war der SKN freilich wieder gefordert. Der angestrebte Pflichtsieg gelang aber nicht mehr. Chancen darauf gab’s in den Schlussminuten noch. Ein Fallrückzieher von Daniel Schütz verfehlte sein Ziel (89.) und ein Abschluss von Yacouba Silue (92.) fiel zu schwach aus.

Stimmen zum Spiel

Steyr-Trainer Daniel Madlener: „Klar hatte der SKN in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, viel ist ihnen aber nicht eingefallen. Wir hatten auch da schon fast die besseren Chancen. Zugegeben, das Tor war dann gut herausgespielt. Da haben wir das unglaubliche Tempo der St. Pöltner ein bisschen unterschätzt und schlechte Entscheidungen getroffen. Zweite Halbzeit war dann aber wirklich toll. Wir waren unglaublich präsent und haben uns den Punkt verdient. Das ist eine Bestätigung für unseren Weg. Klar ist es hinten eng, aber wir sind bereit dafür.“

SKN-Trainer Stephan Helm: „Wir haben erste Halbzeit genau das gespielt, was wir spielen wollten und haben ein wunderbares Tor zum 1:0 geschossen. Nach der Pause haben wir ein wenig den Faden verloren. Das Publikum ist unruhig geworden und wir dann auch. Wir haben es diesmal auch nicht geschafft, das durch unsere Umstellungen abzufangen. Wir haben uns durch die Situation unter Druck setzen lassen und sind deshalb unsauber geworden. Okay, ist passiert – nächste Woche wartet das Topduell und wir werden bereit sein.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – VORWÄRTS STEYR 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (33.) Scharner, 1:1 (77.) Yilmaz.

Gelbe Karten: Zdichynec (44., Foul), Pellegrini (63., Foul).

St. Pölten: Stolz; Riegler, Ramsebner (90. Kone), Carlson; Monzialo (62. Nitta), Scharner (62. Schütz), Messerer, Barlov (73. Scheidegger), Salamon; Hartwig (73. Silue), Montnor.

Steyr: Polster; Pasic, Marceta, Bumberger; Sivrikaya (70. Yilmaz), Zdichynec (70. Sostarits), Bitsche, Dombaxi; Günes (58. Filip), Satin (90. Czinic); Pellegrini.

NV Arena, 1.466 Zuschauer, SR Talic.