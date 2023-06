Wawra tritt Sportdirektor-Job beim SKN an

Auf sein gutes Auge und sein Händchen bei der Kaderplanungen setzen die St. Pölten: Tino Wawra kommt als neuer Sportdirektor zu den Wölfen. Gemeinsam mit Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff wird Wawra vor allem für die Kaderplanung der ersten beiden Mannschaften sowie das Scouting zuständig sein. Sein voller Fokus liegt im ersten Jahr aber auf der Profitruppe, die nach Platz drei noch einen Schritt nach oben in der kommenden Saison machen soll.

Auf zur nächsten Meistermission

„Ich werde alles geben“, versichert der 43-Jährige. Er wolle seinen „Teil dazu beitragen, damit der SKN in den nächsten 1-2 Jahren wieder dort landet, wo er hingehört - nämlich in der Bundesliga.“ Ein Ziel, das der ehemalige Profikicker (Ried, Gratkorn, Schwanenstadt) nach vier Jahren in Linz mit Blau-Weiß verwirklichen konnte. Im fliegenden Wechsel geht's nun weiter zur nächsten Meistermission.

Ein Tüftler für den SKN-Kader

Sportgeschäftsführer Schlaudraff: „Wir freuen uns sehr, dass wir Tino – obwohl er die Chance hatte, in der ersten Liga zu arbeiten – für unser Projekt begeistern konnten. Ich bin davon überzeugt, dass er uns in Sachen Kaderplanung auf die nächste Stufe heben und uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Ich bin auch froh, dass er jetzt endlich bei uns ist und wir anpacken können, um den Verein nachhaltig erfolgreich zu machen.“ Schlaudraff selbst soll durch Wawras Verpflichtung „freigespielt“ werden, um den Draht zum Kooperationspartner Wolfsburg zu intensivieren.

Mit dem Trainerduo Stephan Helm/Emanuel Pogatetz hat Wawra bereits einige Gespräche geführt. Zum Status Quo und zu den Kaderergänzungen, die - passend zur Spielidee - kommen sollen. „Ich bin sehr guter Dinge, dass wir einen Kader basteln, mit dem wir eine Chance auf unser großes Ziel haben - und das heißt Bundesliga“, erklärt der Sportdirektor. „Wichtig ist für mich aber immer, die Trainer in die Kaderplanung bestmöglich einzubinden und auch auf Ihre Meinung zu hören.“