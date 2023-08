Weiter kein Angebot für Benedict Scharner

Die Lage rund um SKN-Youngster Benedict Scharner ist verzwickt. Vater Paul Scharner, der als Berater seines Filius auftritt und pikanterweise auch Jugendleiter beim SKN ist, monierte bereits vor Monaten zu wenig Einsatzzeiten des 18-Jährigen.

Stammplatz auf der Tribüne

In der Saison 2022/23 kam der Mittelfeldspieler zu 22 Einsätzen in der 2. Liga, zehn davon von Beginn an. Nachdem sich der SKN im Sommer gerade im Zentrum qualitativ und quantitativ spürbar verstärkt hat, wurden Scharners Aussichten auf Einsätze noch trüber. An Marcel Ritzmaier, Marc Stendera, Andree Neumayer gab's bislang keinen Weg vorbei. Auch Christoph Messerer, Din Barlov und Nicolas Wisak sehen die Trainer Stephan Helm und Emanuel Pogatetz aktuell vor Scharner, der es in dieser Saison noch nicht in den Kader schaffte.

Kontakt aber noch kein Angebot von der Austria

Die Austria soll am 18-Jährigen interessiert sein. SKN-Sportdirektor Tino Wawra bestätigt den Kontakt: „Es gab ein Telefonat, aber wir haben kein konkretes Angebot am Tisch.“

Neuer Stürmer nur wenn Spieler gehen

Bis Ende August ist das Transferfenster noch geöffnet. Doch die Uhr tickt nicht nur für Scharner, sondern auch für den SKN, der weitere Zugänge von Abgängen abhängig macht. „Wenn wir noch ein, zwei Spieler abgeben, die wissen, dass sie keine Rolle mehr spielen, dann werden wir noch aktiv“, gibt Wawra Einblick. Wohl nicht nur für Scharner ein Fingerzeig, sondern auch für Yannick Scheidegger, Fadhel Morou oder Souleyman Kone.

Wo sich der SKN im Fall der Fälle noch verstärken wollte, ist klar, nämlich ganz vorne. „Am ehesten noch einen Stürmer, der ähnlich wie Rio Nitta Tempo und Tiefgang hat. Mit Dario Tadic und Bernd Gschweidl haben wir ja schon zwei Mittelstürmer-Typen.“