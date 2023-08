Wenn's die Routine wieder richten muss

Der Angstgegner wird zum Gradmesser, wie stabil der Aufwind beim SKN St. Pölten tatsächlich ist. Denn wenn's in jüngster Vergangenheit gegen den FAC ging, hatten die Niederösterreicher nichts zu lachen. Vier Floridsdorfer Siege gab's in den jüngsten vier Begegnungen, der letzte St. Pöltner Erfolg datiert aus dem Herbst 2020. Der damalige Bundesligist aus der NÖ-Hauptstadt setzte sich im Freundschaftsmatch dank Treffern von Dor Hugi und Alexander Schmidt mit 2:1 durch. Auf Ligaebene konnten die Wölfe 2016 letztmals voll anschreiben gegen den FAC. Der Torschütze zum Endstand (3:0) damals: Bernd Gschweidl.

Gschweidl als wichtiger Offensivfaktor

Der Routinier spielte auch beim klaren Sieg in Kapfenberg eine wichtige Rolle, hält mittlerweile schon bei vier Scorerpunkten. Dario Tadic und Joel Dombaxi zeichneten für die ersten beiden SKN-Treffer in der Steiermark verantwortlich. Nach der Heimschlappe gegen Liefering hatten die St. Pöltner die richtige Antwort parat – auch dank der erfahrensten Anfangsformation seit Ewigkeiten. 28,3 Jahre alt waren die SKN-Kicker der Startelf im Schnitt, Keeper Franz Stolz und Julian Keiblinger (beide jeweils 22 Jahren) vertraten als Einzige die Riege der im Vorjahr noch so stark vertretenen Jungspunde. Im Zeichen des Titelkampfs rückt der Jugendstil in den Hintergrund.

Richtiges Rezept gegen „unguten“ Gegner gefunden

„Wir sind dran, haben heuer eine Mannschaft, die aufsteigen kann“, betont Trainer Emanuel Pogatetz. „Verein und Mannschaft sind gefestigt. Wir sind jetzt das dritte Jahr in St. Pölten, jetzt ist die erste Saison, in der wir den Anspruch auf den Titel stellen können.“ Den haben die Wölfe mit einem abgezockten Auftritt in Kapfenberg unterstrichen. Dabei reichte den Niederösterreichern über weite Strecken der Schongang, um zu reüssieren. „Es ist nicht leicht in Kapfenberg. Das ist eine richtig ungute Mannschaft, die permanent versucht, dich in Zweikämpfe und kleine Nickligkeiten zu verwickeln“, analysiert Stephan Helm. „Wir haben uns dem aber gut entzogen, indem wir den Ball laufen ließen. Natürlich war auch der Spielverlauf auf unserer Seite. Wir sind mit der zweiten gefährlichen Aktion in Führung gegangen und waren auch danach sehr effizient. Zweite Halbzeit hätten wir es in Phasen besser machen können. Wir haben noch viel Luft nach oben, waren aber sehr konzentriert.“ Das wird auch nötig sein, wenn am Freitag der Angstgegner kommt.