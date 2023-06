SKN St. Pölten Wölfe holen deutschen Pokalsieger

Foto: SKN St. Pölten

Werbung

78 Mal lief Marc Stendera in Deutschlands höchster Spielklasse auf, dazu 27 Mal in der zweiten Liga. Zuletzt kickte der 27-Jährige in der dritten Liga. Jetzt dockt er in Österreich an.

2018 holte Marc Stendera mit Eintracht Frankfurt den deutschen Pokal, fünf Jahre später kickt er in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Der 27-Jährige unterschrieb beim SKN St. Pölten einen Vertrag bsi 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Im deutschen Oberhaus sammelte der zentrale Mittelfeldmann massig Erfahrung, spielte für die Eintracht nicht nur jahrelang in der Bundesliga, sondern auch in der Europa League. Zudem durchlief er von der U17 bis zur U21 alle Nachwuchsnationalteams Deutschlands. Mit der U19 sicherte er sich 2014 den Europameistertitel. Nach Stationen bei Hannover 96, Ingolstadt und zuletzt Oldenburg (dritte Liga, Anm.) ist Stendera nun erstmals im Ausland. Tino Wawra, Sportdirektor des SKN St. Pölten, sagte: „Wir sind schon richtig glücklich und unglaublich stolz, dass wir einen Spieler mit so einer Vita für unser Projekt und unsere Ziele begeistern konnten. Wenn sich Marc einmal eingelebt hat, kann er uns mit seinen Qualitäten auf ein anderes Level heben. Er hat auch neben seinen Erfolgen schon so viel erlebt in seiner Karriere, deswegen kann er auch abseits des Platzes für uns ein wichtiger Spieler werden, der dann unsere jungen Spieler nochmals besser macht.“