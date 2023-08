Amstetten: Nach Pleite in Graz kommt der Aufsteiger

Dass es beim Vizemeister der vergangenen Saison schwierig werden würde, war den Am-stettnern von Vornherein klar gewesen. Dennoch präsentierte sich der SKU in Graz zu Beginn stark. „Wir haben die ersten 20, 22 Minuten gut angefangen“, blickt Trainer Jochen Fallmann zurück.

Dann klärten die Mostviertler einen Ball aber nicht gut und kurz darauf wurde ihnen ein Standard zum Verhängnis: So führte der GAK dank der Treffer von Michael Cheukoua und Milos Jovicic nach 25 Minuten schon 2:0. „Damit ist das Spiel in eine Richtung gegangen, in der der Gegner Kraft bekommen hat, angefeuert vom Publikum, und bei uns war es das Gegenteil, wir waren verunsichert“, sagt Fallmann.

Unterm Strich war dann nichts mehr zu holen: Der Ex-Amstettner Christian Lichtenberger machte mit dem 3:0 für die Grazer den Sack zu. „Im Grunde genommen war es eine verdiente Niederlage – auch in dieser, unter Anführungszeichen, Höhe“, resümiert Fallmann, der die letzten 20 Minuten dann noch nutzte, um Tobias Pellegrini, Silvio Apollonio und Jan Koppensteiner Wettkampferfahrung zu geben.

Vorne wie hinten gibt's noch Luft nach oben

Die Lehren aus der Auftaktpleite: „In der Offensive müssen wir den Ball viel schneller in die Spitze und die Angriffe besser fertig spielen“, analysiert Fallmann. „Und in der Defensive müssen wir die Bälle besser klären oder nach einem Ballgewinn im Ballbesitz bleiben.“

Fallmann hofft auf eine schnelle Steigerung, denn am Samstag geht's im ersten Heimspiel der Saison gegen Aufsteiger Bregenz, der mit dem 2:0-Sieg gegen die Vienna gleich „ein Ausrufezeichen“ gesetzt hat, wie Fallmann betont. „Ich erwarte einen sehr gut organisierten Gegner, der schauen wird, dass er kein Tor bekommt und mit Konter zum Erfolg kommt“, blickt Fallmann voraus. Folglich gelte es „in der Offensive gute Lösungen zu finden, die Angriffe fertig zu spielen und auf den Seiten und hinten gut abgesichert zu sein“, sagt Fallmann. „Ich weiß, dass es ein schwieriges Match wird. Dementsprechend wird die Mannschaft gut vorbereitet sein – sie wird wissen, was auf sie zukommt.“

Marcel Moschinger sollte nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder zur Verfügung stehen und auch auf einen Einsatz von Dominik Starkl, der sich im Testspiel gegen Wieselburg verletzt hatte, hofft Fallmann.