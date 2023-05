Amstetten: Trendumkehr in drei Spielen

Was beim 5:0 gegen Sturm Graz begonnen hatte, ging gegen Vorwärts Steyr (3:2) und im NÖ-Derby gegen die Admira (1:0) weiter. Dabei waren die beiden Erfolge am Ende zwar ein wenig glücklich, aber für Trainer Jochen Fallmann „verdient“.Der Richtungswechsel ist somit gelungen. Bereits vor dem Spiel gegen Sturm Graz II forderte Fallmann mehr mannschaftliche Geschlossenheit ein.„Ich habe es ein wenig schärfer formuliert. Die Jungs haben es sich zu Herzen genommen. Nun haben sie sich auch für eine starke mannschaftliche Leistung gleich zwei Mal belohnt“, blickte Fallmann zufrieden auf die Siege über Steyr und Admira zurück.

Während die Admiraner, mit dem Ex-Amstettner Patrick Puchegger, auf einen Abstiegsrang rutschten, befinden sich die SKU-Kicker wieder am Platz an der Sonne. Die Fallmann-Elf kletterte auf den fünften Tabellenrang. Dass die Admira sich nun noch mehr in Abstiegsnöten befindet, ist für den Trainer Nebensache. „Für uns war es vor dem Spiel keine einfache Situation, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Dafür haben wir gut reagiert und waren immer griffig in der Partie“, analysierte Jochen Fallmann.

Weiter Gürtel enger schnallen

Sechs Spiele stehen nun noch bis zum Saisonende an und die Planungen für die neue Saison laufen. Bisher haben die Amstettner die Vertragsverlängerung von Marco Stark bekannt gegeben. Hinter mehreren Spielern, wie zum Beispiel hinter dem von Hartberg ausgeliehenen Elias Scherf, stehen noch Fragezeichen. Auch Trainer Jochen Fallmann gibt sich bedeckt, gesteht jedoch: „Wir arbeiten schon mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Mit Sicherheit müssen wir den Gürtel noch enger schnallen und nach kreativen Lösungen Ausschau halten.“ Darunter fällt zum Beispiel die Möglichkeit, auf Spieler vom Kooperationsverein LASK zu setzen. Auf jeden Fall wollen sich die Mostviertler als Plattform für junge Spieler in der 2. Liga etablieren. „Gepaart mit einigen erfahrenen Spielern, die die Jungen führen sollen“, erklärt Trainer Fallmann. Mit der Siegesserie haben die Amstettner auch selbst wieder Argumente für potenzielle Neuzugänge gesammelt.