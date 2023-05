Diomande kehrt zum SV Ried zurück

Die Oberösterreicher befinden sich in der Bundesliga mittendrin im Abstiegskampf. Nachdem der Leihvertrag mit Kingsley Michael (Bologna) aufgelöst wurde, beorderten die Wikinger Gotie Junior Diomande zurück ins Innviertel. Der als Kooperationsspieler gekommene Ivorer wird im Saisonfinish für die Rieder agieren.

In Amstetten kam der 19-Jährige zu achten Einsätzen in der zweiten Liga. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen die Admira stand Diomande noch in der Startelf. Am Freitag folgt das Heimspiel gegen den Traditionsverein Vienna.