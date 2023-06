Dritter Neuzugang beim SKU Amstetten

Nach Burak Yilmaz und Tobias Pellegrini stellte der SKU Amstetten den dritten Neuzugang vor. Jan-Sebastian Koppensteiner wird von Kilb (1. Landesliga) direkt in die 2. Bundesliga wechseln. „Jan ist ein Spieler aus der Region, der sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat und in Kilb absoluter Leistungsträger war. Er ist sehr ehrgeizig, bringt gute körperliche und technische Voraussetzungen mit und möchte bei uns die nöchsten Schritte in seiner Karriere machen“, beschrieb Trainer Jochen Fallmann den Neuzugang.