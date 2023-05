Nachwuchszentrum von Amstetten & Waidhofen: Ehe für die Kickerzukunft

Ein richtungsweisender Schritt für die Zukunft. Nach einer intensiven Planungsphase gehen das AFW Waidhofen und der SKU Ertl Glas Amstetten eine Kooperation ein. Schon seit einigen Jahren wurde über eine engere Zusammenarbeit gesprochen, durch die Neueinrichtung des ÖFB von Nachwuchszentren wurden die Planungen intensiviert. Im Business-Club des SKU Amstetten wurde nun das Ergebnis präsentiert.

Zwei Mannschaften spielen in der Jugendregionalliga

In den Altersbereichen U15 bis U18 werden in der kommenden Saison vier Mannschaften agieren. Zwei davon (U16 und U18) agieren in der vom ÖFB neu gegründeten Jugendregionalliga mit Mannschaften vom TSV Hartberg, Vienna, GAK oder FC Pinzgau. Die U15 und U17 wird weiterhin in der niederösterreichischen Nachwuchs-Landesliga an den Start gehen. Warum der Zusammenschluss? „Diese sogeannente Ehe macht absolut Sinn. Wir können Nachwuchs und der SKU kann Bundesliga. Eine perfekte Lösung“, freute sich AFW-Obmann Franz Kleinhofer.

„Sind ein Ausbildungsverein“

Auch Amstettens Sportlicher Leiter Harald Vetter sieht die großen Vorteile in der Zusammenarbeit. „Wir wollen den jungen Spielern aus der Region eine Plattform bieten, um sich in der 2. Bundesliga zu etablieren“, erklärt Vetter und fügt hinzu: „Wir sehen uns als absoluten Ausbildungsverein.“ Zunächst werden die Jüngsten vom AFW über die Gebietsliga zur 2. Liga hingeführt. „Für uns ist das Team in der Gebietsliga das erste Nachwuchsteam“, bekräftigt Harald Vetter.

Schon zwei Jahrzehnte im Nachwuchsbereich

Und nun greifen die Amstettner auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Ausbildung des Nachwuchses zurück. Das AFW Waidhofen bildet Schulausbilung in der HTL Waidhofen und eben abgestimmtes Fußballtraining. Absolventen sind unter anderem Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer oder Admira-Keeper Christoph Haas, aber auch akteulle SKU-Kicker wie Lukas Deinhofer, Philipp Offenthaler oder Stefan Goldnagl. Mit der Lizenz als ÖFB-Nachwuchszentrum erfährt das AFW auch eine Aufwertung. „Wir haben in den letzten Jahren viele Spieler ausgebildet und daran wollen wir fortsetzen. Wobei die schulische Ausbildung ebenfalls ein wichtiger Punkt ist, sodass man auch nach dem Fußball einen Plan B hat“, sagt AFW-Sportlicher-Leiter Manuel Engeleder.

Ein Pilotjahr

In der kommenden Saison wird es im Moment nur jeweils eine Jugendregionalliga in der U16 Und U18 geben. Im Spieljahr 2024/2025 sind zwei Jugendligen in West- und Ost-Region geplant. „Im Moment herrscht ein starkes Ost-West-Gefälle. Es wird auch sicher im ersten Jahr noch vieles aufstehen, woraus man lernen muss“, sagt Franz Kleinhofer.

Neue Akademie-Struktur

Vom ÖFB-Präsidium wurde eine grundlegend neue Akademie-Struktur beschlossen. In zwei Kategorien werden künftig bis zu 28 Lizenzen an Ausbildungsstätten vergeben. Aktuell gibt es 25 interessenten. 13 Akademien haben die offizeielle ÖFB-Lizenz (Bsp.: Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien oder Akadamie St. Pölten).

Neu eingeführt wurde nun die „kleine“ Lizenenz. Diese Lizeneznehmer betreiben ein ÖFB-Nachwuchszentrum (NWZ) und nehmen an der Jugendregionalliga teil. Die Lizenzdauer beträgt in allen Fällen vier Jahre. Die Mindeststandards unterscheiden sich jedoch zwischen der „goßen“ und kleinen Lizenz.