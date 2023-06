Goalgetter Feiertag zieht es nach Linz

Bereits seit einigen Wochen lag das Gerücht in der Luft. SKU-Stürmer Stefan Feiertag hätte ein Angebot von Blau Weiß Linz. Nun gab der Meister der 2. Liga die Neuverpflichtung bekannt. Die Mostviertler verlieren ihren Torgaranten. 2021 kam der Stürmer von den Young Violets als Ersatz für den abgewanderten David Peham. Und der heute 21-Jährige lieferte. In 54 Pflichtspieleinsätzen für den SKU erzielte er 28 Tore. Damit hat sich der Cousin von Teamspieler Christoph Baumgartner in die Linzer Notizbücher geballert. In der neuen Saison stürmt Feiertag somit in der Bundesliga.