Neuer Stürmer: Pellegrini dockt in Amstetten an

Die zweite Neuverpflichtung des SKU Amstetten nach Burak Yilmaz ist unter Dach und Fach: Tobias Pellegrini kickt ab sofort im Ertl Glas Stadion. „Wir freuen uns über die Verpflichtung eines erfahrenen Stürmers im besten Fußballeralter“, erklärt Amstettens Sportlicher Leiter Harald Vetter.

Pellegrini, 27, wurde in Linz geboren, durchlief die Fußballakademie des LASK und schaffte über die Amateure/Pasching den Sprung in die Kampfmannschaft. Später sammelte er beim LASK und bei Blau-Weiß Linz 2.-Liga-Erfahrung, ehe er in der Regionalliga Mitte bei Hertha und FC Wels mit Toren auf sich aufmerksam machte. Es folgte die Rückkehr in die 2. Liga zu Vorwärts Steyr, die sich als Drittletzte nun wieder aus der zweithöchsten Spielklasse verabschieden mussten.

In der abgelaufenen Saison traf Pellegrini in 26 Einsätzen siebenmal und lieferte vier Assists. „Tobias hat in der letzten Saison dank seines Ehrgeizes starke Leistungen gebracht und liegt mit seinen Statistiken im vorderen Drittel der Liga. Er will in Amstetten noch einmal richtig durchstarten“, freut sich Vetter über den neuen Stürmer.