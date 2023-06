Neuzugänge bei Auftakt mit dabei

Mit vier neuen Gesichtern startete des erste Training für die neue Spielsaison. Die schon länger fixierten Burak Yilmaz und Tobias Pellegrini sowie Johannes Koppensteiner und Niels Hahn spulten ihre ersten Meter beim SKU ab. Während Yilmaz, Koppensteiner und Hahn das gesamte Training mitmachen konnten, stand für Pellegrini noch Individualtraining auf dem Programm. Der Angreifer zog sich bei einer der letzten Partie von Steyr eine Muskelverletzung zu und bei den Mostviertlern will man nicht zu viel riskieren.

Noch einige Fragezeichen

Nicht mit dabei beim Trainingsauftakt waren Elias Scherf, der zuletzt beim U21-Nationalteam spielte, Sebastian Leimhofer und Dominik Weixelbraun. Bei allen drei Spielern ist die Zukunft beim SKU noch ungewiss. „Da ist die Entscheidung noch nicht gefallen“, erklärte Amstettens Sportlicher Leiter Harald Vetter. In der ersten Woche steht noch kein Testspiel an. Die Amstettner testen zum ersten Mal am Freitag, 30. Juni, gegen Absteiger Vorwärts Steyr in Mitterkirchen. Dabei könnte ein weiterer Neuzugang feststehen. „Das Programm ist noch nicht abgeschlossen", bekräftige Jochen Fallmann.