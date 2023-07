Neuzugang im Amstettner Kasten: Kilian Scharner kommt

Kurz vor dem Ligastart am Freitagabend ist der letzte planmäßige Neuzugang beim SKU Amstetten unter Dach und Fach: Torhüter Kilian Scharner wechselt ins Ertl-Glas-Stadion.

Mit der Verpflichtung reagiert der SKU auf den Ausfall von Dennis Verwüster, der mit einer schweren Knieverletzung längerfristig ausfällt. „Mit Kilian Scharner kann nun ein weiterer junger, talentierter Tormann präsentiert werden“, verkündet der SKU.

Scharner, 20, stammt aus Purgstall und ist der Neffe von Ex-Teamspieler Paul Scharner. Der 1,90 Meter große Keeper absolvierte die Akademie in St. Pölten, ehe er zur U19 des VfB Stuttgart nach Deutschland wechselte. Dort schaffte Scharner dann den Sprung in die zweite Mannschaft und kam in der Regionalliga Südwest (4. Liga) zum Einsatz.