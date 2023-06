Niels Hahn wechselt zum SKU Amstetten

Der 22-jährige Niels Hahn schließt sich dem SKU Amstetten an. Der ligaerfahrene Neuzugang soll im System von Jochen Fallmann eine zentrale Rolle einnehmen. Mit 17 Jahren debütierte Hahn bereits bei den Austria-Profis und kam zu sechs Einsätzen in Österreichs höchster Spielklasse. In der 2. Liga kam Hahn auf bisher 126 Einsätze und war zuletzt auch Kapitän der zweiten Mannschaft der Austria. „Nach zehn Jahren bei Austria Wien freue ich mich auf die neue Aufgabe, auf das familiäre Umfeld beim SKU und meinem Neustart in Amstetten“, sagt Niels Hahn.

Auch Trainer Jochen Fallmann ist glücklich über den Neuzugang: „Ich kenne Niels aus meiner Trainerzeit bei der Wiener Austria sehr gut. Niels ist technisch sehr gut ausgebildet und sucht immer eine spielerische Lösung. Trotz seiner noch 22 Jahren bringt er viel Erfahrung in der 2. Liga mit.“