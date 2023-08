Nochmals zugeschlagen

Nach dem Fehlstart in der Liga wurden die Mostviertler noch einmal aktiv am Transfermarkt. Mit Julian Tomka kommt ein 2.-Liga-erfahrener Innenverteidiger zum SKU. Zuletzt spielte Tomka beim SV Orn und kommt mit den Stationen in Hartberg, Lafnitz sowie SKN St. Pölten auf insgesamt 95 Ligaspiele. „Mit Julian haben wir eine zusätzliche Option für die Abwehr dazubekommen, der in seinen bisherigen Stationen bereits viel Erfahrung sammeln konnte. Wir erhoffen uns von ihm, dass er wieder mehr Stabilität in unsere Abwehr bringt“, erklärt Trainer Jochen Fallmann.

Kooperationsspieler von Red Bull Salzburg

Auch in der Offensive legten die Amstettner nach. Daniel Owusu agierte zuletzt beim First Vienna FC und soll nun in Amstetten für neuen Schwung sorgen. Bei 30 Einsätzen in der 2. Liga erzielte der aus Ghana stammende Offensivakteu r vier Tore. „Daniel ist mit enorm viel Geschwindigkeit ausgestattet, was wir so auf dieser Position nicht haben. Er kann sowohl am Flügel als auch in der Spitze für sehr viel Gefahr sorgen“, sagt Fallmann. Oswusu kommt als Kooperationsspieler von Red Bull Salzburg.