SKU schlägt nochmals auf dem Transfermarkt zu

Nach dem Abgang von Thomas Mayer zum GAK wurden die Verantwortlichen beim SKU Amstetten noch einmal aktiv. Innerhalb von wenigen Tagen präsentierten die Mostviertler gleich zwei Neuzugänge. Marco Kadlec kommt für das offensive Mittelfeld. Der 23-Jährige kickte in der letzten Saison für die LASK Amateure und war vertragslos. Der Offensivspieler wurde in der Akademie der Admira ausgebildet und bestritt dort auch 33 Bundesligaspiele.

Spanier für den Sturm

Mit Marco Siverio Toro kommt ein 28-jähriger Spanier ins Mostviertel. In der vergangenen Saison erzielte er 23 Tore in der Regionalliga Mitte für die LASK Amateure. In der 2. Liga war er bereits für den SV Horn aktiv. Dort erzielte er in 61 Spielen 16 Tore. „Mit dem Abgang von Thomas Mayer wollten wir für die Offensive noch einmal nachlegen. Mit dem Torschützenkönig der Regionalliga Mitte und mit Marco Kadlec konnten wir uns in diesem Bereich noch gut verstärken“, sagt Sportlicher Leiter Harald Vetter.