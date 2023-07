Startschuss für SKU Amstetten: Nach Krems wartet Graz

Amstetten steht in der zweiten Cup-Runde. „G'mahde Wies'n“ war es bei Regionalligist Krems aber nicht. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagt SKU-Trainer Jochen Fallmann. „Es war auf Augenhöhe, es war eng!“

Denn die Hausherren starteten im Sepp-Doll-Stadion besser in die Partie, Jannick Schibany hatte die erste Topchance, die SKU-Goalie Elias Scherf aber entschärfen konnte. Die Kremser wurden noch das ein oder andere Mal gefährlich, bis dann der SKU deutlich kaltschnäuziger war, mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung ging: Dominik Weixelbraun schlenzte den Ball aus halb-linker Position ins kurze Eck – 0:1. Kurz darauf hatte Marcel Monsberger nach einem Stanglpass von Niels Hahn das 2:0 am Fuß. Das gelang dann kurz vor der Pause Thomas Mayer, der nach einer Ecke aus kurzer Distanz traf.Sebastian Kapsamer

mit dem JokertorNach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie etwas dahin – bis zur heißen Schlussphase. Krems hatte schon einige Male angeklopft, bis die Am-stettner Simon Temper bei einer Ambichl-Flanke schlecht verteidigten – Anschlusstreffer per Kopfball. Fallmann reagierte, brachte kurz darauf Daniel Rosenbichler und Sebastian Kapsamer. Und es war Kapsamer, der nur drei Minuten nach seiner Einwechslung, bedient von Monsberger, zum 3:1 für Amstetten einschob.

In trockenen Tüchern war der Aufstieg damit aber noch nicht: Krems machte weiter Druck und Temper konnte mit seinem zweiten Treffer sogar noch einmal verkürzen. Mehr ließen die Amstettner aber nicht mehr zu und konnten am Ende den 3:2-Sieg und damit den Einzug in die zweite Cup-Runde bejubeln. Fallmann sprach von einer „guten, geschlossenen Mannschaftsleistung“: „Wir sind sehr zufrieden – dort (in Krems; Anm.) musst du erst einmal weiterkommen, das ist nicht so einfach.“

Und einfach wird's auch am kommenden Freitag nicht. Da gastiert der SKU zum 2.-Liga-Auftakt in Graz beim GAK – Anpfiff ist um 17.45 Uhr). „Wir werden uns gut auf den GAK vorbereiten, wir haben sie auch in Bad Gleichenberg (beim 4:2-Cup-Sieg der Grazer; Anm.) beobachtet“, erklärt Fallmann. Mit dem GAK als einem der Titelmitfavoriten spricht der SKU-Coach dennoch von einem schweren Los: „Der Saisonstart hätte mit Krems auswärts und Graz auswärts leichter ausfallen können. Aber wir haben die erste Partie erfolgreich bestritten und wollen auch aus Graz etwas mitnehmen.“

Und Fallmann ist zuversichtlich, nicht mit leeren Händen heimzufahren: „Wir haben Qualitäten, mit denen wir jeden Gegner vor Probleme stellen können. Wir wissen, was auf uns zukommt, und ich werde die Jungs darauf einstellen. Ich bin guter Dinge, dass wir Erfolg haben werden.“

Was die anstehende Saison insgesamt betrifft, verweist Fallmann darauf, dass der Amstettner Kader „sehr eng und kompakt“ sei. Das oberste Ziel sei natürlich, Spiele zu gewinnen. „Sonst wird's irgendwann nicht ausreichen. Fußball ist ein ergebnisorientierter Sport“, betont Fallmann, hebt aber auch andere Aspekte als wichtig hervor: „Das Ziel ist sicher wieder, die Jungs zu entwickeln, unser Spiel zu entwickeln – und damit dann realistischerweise wieder in der ersten Tabellenhälfte zu liegen.“