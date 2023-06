Yilmaz erster Neuzugang beim SKU Amstetten

Der erste Neuzugang ist fixiert. Burak Yilmaz verlässt Horn und wird zur neuen Saison seine Fußballschuhe beim SKU schnüren. Der 28-jährige Linksfuß hat bereits 135 Zweitligapartien in den Beinen und ist in der Offensive universell einsetzbar. „Wir sind froh darüber, dass es uns gelungen ist einen variabel einsetzbaren Offensivspieler zu verpflichten. Burak bringt eine Mene Erfahrung mit und passt optimal in unser Anforderungsprofil“, sagt Sportlicher Leiter Harald Vetter.

Vorfreude auf SKU

Der gebürtige St. Pöltner begann seine Karriere beim SC St. Pölten. Über die Akademie und den SKN Juniors schaffte er den Sprung zur Kampfmannschaft. Danach folgten Stationen bei Austria Klagenfurt, FAC, Turgutluspor und Horn. „Ich freue mich auf die neue Nerausforderung beim SKU Ertl Glas Amstetten, ganz besonders als Niederösterreicher. Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Qualitäten und meiner Einstellung zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich freue mich sehr und kann es kaum erwarten, bis es los geht“, freut sich Yilmaz. Trainingsstart für die neue Saison ist am 22. Juni.