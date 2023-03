Leistung stimmte, Ergebnis nicht

Mit einem vollen Erfolg in die Länderspielpause zu gehen, hätte Trainer Jochen Fallmann gefallen. Am Ende musste sein Team gegen das Zweitliga-Spitzenteam aus Linz eine knappe 1:2-Niederlage einstecken. Dabei zeigte sich Fallmann über die Performance seines Teams angetan. „Die Leistung hat gepasst. Einzig das Ergebnis stimmt mich unzufrieden“, erklärt Fallmann, der vor allem in spielerischer Hinsicht Fortschritte in seinem Team sah. „Wir hatten gute Spielzüge. Am Ende machte Ronivaldo den Unterschied“, gesteht Fallmann. Der Brasilianer in Dienstern der Oberösterreicher erzielte beide Treffer beim 2:1-Erfolg. Dabei gingen die Gäste durch einen Kopfball von Dominik Starkl in Front.

„Dann hatten wir lediglich 15 Minuten, wo wir nicht so agiert haben, wie ich mir das vorstelle“, ärgert sich der Trainer. Nicht mit von der Partie war Winterneuzugang Junior Diomande. Der Ivorer verspürte bereits beim Aufwärmen vor dem FAC-Spiel ein leichtes Ziehen im hinteren Oberschenkel. „Das war dann auch im Spiel zu sehen. Er hat verhalten gespielt“, berichtet Fallmann, der ihn gegen die Wiener zur Pause austauschte.

Stark und Offenthaler gesperrt

Gegen Blau Weiß Linz war der 19-Jährige dann gar nicht im Kader. „Ich nehme nur mehr 100 Prozent fitte Spieler in den Kader. Junior hatte zuletzt immer wieder muskuläre Probleme. Er ist körperlich noch nicht so weit, dass er über 90 Minuten gehen kann. Daran muss er selbst noch arbeiten“, erklärt Fallmann. In der Länderspielpause gibt es auf jeden Fall genug Zeit, die Wehwehchen auszukurieren. Denn die Amstettner werden eine kurze Trainingswoche abhalten und am kommenden Wochenende den Spielern einmal frei geben. „Sie sollen einmal zwei Tage den Kopf freibekommen“, sagt Fallmann, der ein Testspiel aufgrund des zu kleinen Kaders ebenfalls nicht in Betracht zog. „Sie sollen sich einmal nicht in die Dressenhosen zwängen“, scherzte Fallmann und fügt hinzu: „Diejenigen, die Einsatzminuten brauchen, werden sowieso in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.“

Eine unfreiwillige längere Pause müssen Marco Stark und Philipp Offenthaler einlegen. Beide Spieler müssen gegen Rapid Wien Amateure eine Gelb-Sperre absitzen.

Rapid II wie ein "Lotterielos"

„Sicher eine Herausforderung. Immerhin sind es zwei zentrale Spieler. Aber wir werden uns schon etwas einfallen lassen“, erkläre Fallmann. Den Gegner kennt er aufgrund seines Sohnes sehr gut. „Ich habe jedes Spiel bisher gesehen. Die Amateure sind technisch versiert. Ein wenig sind sie auch wie ein Lotterielos. An guten Tagen spielen sie groß auf, an schlechten Tagen geben sie einem auch gute Möglichkeiten“, analysierte Fallmann abschließend.

