Keine Blamage, keine Wunder

Die Admira brauchte Geduld, ist am Ende aber weiter. Der Cup-Sieg nach Verlängerung war vor allem für die Birne wichtig. Nach zwei verkorksten Saisonen wäre ein Scheitern gegen Regionalliga-Aufsteiger ASK Klagenfurt schon wieder ein ordentlicher Dämpfer gewesen.

Die Blamage ist abgewendet. Am Freitag geht es in der Meisterschaft los, gegen Neuling Stripfing. Es wird eine Partie, in der die Admira zumindest nicht der Favorit ist. Für die Südstädter kommt der Saisonstart nicht zum besten Zeitpunkt. Einerseits schlug genau jetzt der Verletzungsteufel zu, andererseits braucht Neuzugang Georg Teigl noch ein paar Einheiten, um matchfit zu werden. Für Luka Parkadze fehlt bisher noch die Spielgenehmigung. Und Kapitän Stephan Zwierschitz würde nach seiner dreimonatigen Pflichtspiel-Pause auch noch der ein oder andere Tag Zeit guttun. Zauberdinge darf man von der Admira in den ersten Runden nicht erwarten. Aber die Rolle als Underdog liegt den Panthern ohnehin besser als die des Favoriten.