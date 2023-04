SKN-Derbysieg mit Hängen und Würgen

Werbung

Spätestens seit der Pleite im Nachtragsspiel gegen Kapfenberg steckt die Admira im Abstiegskampf. Dementsprechend ambitioniert und aggressiv gingen die Südstädter beim NÖ-Derby in St. Pölten ans Werk. Und das, obwohl mit Stephan Zwierschitz, Thomas Ebner, Vorsager und Martin Rasner vier Routiniers fehlten. Der SKN wirkte in den ersten Minuten etwas schläfrig, wirkte überrascht.

Montnor trifft mit der ersten Chance

Doch diesmal legten die Wölfe eine Tugend an den Tag, die sie zuletzt häufig vermissen ließen – Effizienz. Mit dem ersten gefährlichen Angriff der St. Pöltner zappelte der Ball nämlich im Netz. Jaden Montnor spielte mit Rechtsverteidiger Julian Keiblinger einen Doppelpass, stand plötzlich alleine vor Admira-Keeper Christoph Haas und schlenzte das Leder ins lange Eck (9. Minute).

Keiblinger lässt Top-Chance auf 2:0 aus

Nach 16 Minuten hätte es 2:0 stehen müssen: Diesmal war Keiblinger nach wunderbarem Zusammenspiel mit Luis Hartwig der Letzte in der Nahrungskette, scheiterte aber anders als Montnor im 1:1-Duell an Haas. St. Pölten war bis zur Pause zwar besser, schien sich seiner Sache aber fast zu sicher. Die Admira war gut im Spiel, mit ihren Angriffsbemühungen aber viel zu harmlos. Ein zu zentraler Fernschuss von Jakob Tranziska, den SKN-Keeper Franz Stolz über die Latte drehte, war die magerere Offensiv-Ausbeute der Gäste bis zur Pause.

Admira kommt nach der Pause auf

Die Admira kam griffiger aus der Pause und wäre in der 49. Minute beinahe zum Ausgleich gekommen. Ex-SKN-Flügel George Davies flankte und Angelo Gattermayer schaltete schneller als Gegenspieler Kevin Monzialo, setzte den Kopfball aber am Tor vorbei.

SKN bei Tripple-Chance im Glück

Und weil die St. Pöltner auch dadurch nicht aufwachte, wurden die Südstädter immer mutiger. In der 67. Minute hätte der Ausgleich fallen müssen. Die Admira nutzte einen SKN-Fehler im Spielaufbau und kam unverhofft zu einer Dreifach-Chance. Jakob Tranziska, Reinhard Young und Martin Krienzer scheiterten in einer Aktion einmal am Abwehrbein von Dirk Carlson und zweimal an Keeper Franz Stolz.

Das St. Pöltner Trainerteam Stephan Helm und Emanuel Pogatetz wechselte anschließend dreifach. Für den als Linksverteidiger fehlbesetzten Monzialo kam Thomas Salamon und die neuen Stürmer Yacouba Silue und Rio Nitta sollten die fahrig wirkende Offensive der Wölfe endlich beleben.

Vorerst blieben aber die Gäste gefährlicher. Innenverteidiger Nicolas Keckeisen setzte einen Kopfball hauchzart neben den Kasten. Spätestens nach dieser Aktion war die St. Pöltner Führung längst eine glückliche.

Silue macht den Deckel drauf

Die St. Pöltner hatten am Ende aber doch noch die passende Antwort. In der 79. Minute scheiterte Silue mit einer Topchance noch an Haas, in der 88. Minute war es aber soweit: Daniel Schütz hatte bei seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause eine zündende Idee, spielte Keiblinger frei, dessen Querpass drückte Silue zum entscheidenden 2:0 über die Linie.

Der SKN erledigte gegen die ersatzgeschwächten Admiraner seine Hausaufgaben, legte im Dreikampf um die Tabellenspitze vor. Souverän war der Auftritt der Wölfe aber nicht.

Die Nummer eins im NÖ - St. Pöltens "Partytiger" zeigten nach dem Derby ihre Krallen Foto: Mühlbacher

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Das war die erwartet schwere Partie. Die Admira hat trotz unserer frühen Führung in vielen Phasen mit sieben Mann um den eigenen Sechzehner verteidigt. Wir wollten deshalb geduldig bleiben. Es war klar, dass die Admira nach der Pause mehr Risiko nehmen muss. Da wären die Räume für uns da gewesen. Wir haben die aber viel zu schlampig bespielt. Deshalb haben wir über gewisse Phasen die Spielkontrolle verloren. Am Ende haben die Wechselspieler wieder frische Energie gebracht. Vor allem Daniel Schütz, der ganz entscheidend war. Für ihn freut es mich natürlich besonders, weil er eine wirklich lange Leidenszeit hinter sich hat.“

Admira-Trainer Rolf Landerl: „Das war eine klare Leistungssteigerung, alles andere wäre auch nicht zu tolerieren gewesen. Wir haben alles reingeworfen und sind zweite Halbzeit auch mutig gewesen. Am Beginn haben wir die zwei Chancen zugelassen und aus einer auch das Tor bekommen. Am Ende haben wir uns nicht für unseren Aufwand belohnt. Was jetzt kommt, ist Abstiegskampf pur. Noch einmal: Wir dürfen keinen Milimeter schlechter sein als heute. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir dann den Klassenerhalt schaffen.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – FC FLYERALARM ADMIRA 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (9.) Montnor, 2:0 (88.) Silue.

Gelbe Karten: Riegler (49., Foul), Bauer (72., Foul), Silue (89., Foul); Tranziska (13., Foul), Krienzer (43., Kritik).

St. Pölten: Stolz; Riegler, Bauer, Carlson; Keiblinger, Messerer, Barlov, Monzialo (68. Salamon); Llanez (68. Silue); Montnor (68. Nitta), Hartwig (84. Schütz).

Admira: Haas; Keckeisen, Malicsek, Puchegger; Gattermayer, Galle, Krienzer (76. Ristanic), Stevanovic (60. Ibrahimoglu), Davies; Young, Tranziska (81. Kostic).

NV Arena, 1.914 Zuschauer, Schiedsrichter Fröhlacher.

Foto: Mühlbacher