Blitzstart reicht SKN zum Sieg

St. Pölten – Dornbirn 2:0. Der 4:0-Sieg im Cup gegen Lustenau wirkte nach: Torhüter Thomas Turner, der am Mittwoch stark hielt, durfte auch in der Meisterschaft anstelle von Franz Stolz ran. Und Christoph Messerer – ebenfalls ganz stark gegen Lustenau – blieb ebenfalls in der Startelf. Weil Mark Stendera in die Mannschaft rutschte, musste Andree Neumayer die Bank drücken.

Erste Chance, erstes Tor

St. Pölten legte es taktisch ähnlich wie im Cup-Spiel an, attackierte tiefer im Raum und gab sich so bei Ballgewinnen Platz zum Kontern. Und Ballgewinne gab’s einige, weil Dornbirn ein sehr dankbarer Gegner war. Bereits nach fünf Minuten schepperte es erstmals: Stendera bediente den durchgestarteten Außenverteidiger Julian Keiblinger mit einem Chip-Ball mustergültig, der legte quer auf Tadic – 1:0.

Und wieder trifft Barlov

Auch beim 2:0 nach zehn Minuten war die Dornbirner Gegenwehr bescheiden. Dirk Carlson zog das Tempo an, marschierte ziemlich unbehelligt über das halbe Spielfeld, ehe er auf den mitgelaufenen Gerhard Dombaxi ablegte, dessen Flanke Din Barlov volley im Tor versenkte.

Monzialo zwingt Dornbirn zur Umstellung

Und dann gab’s noch Kevin Monzialo am Spielfeld, mit dessen Tempo die Gäste so gar nicht zurecht kamen. Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz reagierte bereits nach 24 Minuten, „opferte“ Stürmer Miguel Mayr, um mit Philipp Gassner einen zusätzlichen Verteidiger ins Spiel zu bringen und seine Defensive halbwegs zu stabilisieren.

SKN nimmt den Fuß vom Gaspedal

Das gelang auch deshalb, weil St. Pölten deutlich den Fuß vom Gaspedal nahm. Der SKN kontrollierte das Spiel bis zur Pause, ohne ans Limit zu gehen.

In der zweiten Halbzeit wurde die schon vor der Pause zähe Angelegenheit noch dickflüssiger. Dornbirn stellte sich defensiv besser auf den SKN ein, war aber offensiv lange völlig harmlos. St. Pölten agierte mit viel zu wenig Nachdruck, erspielte sich deshalb lange kaum noch nennenswerte Chancen.

Tartarotti trifft die Latte

Erst in der 71. Minute wurde es wieder gefährlich: Nach einer Hereingabe von Monzialo scheiterte der zur Pause eingewechselte Andree Neumayer an Dornbirn-Keeper Jakob Odehnal, im Nachsetzen köpfelte der ebenfalls eingewechselte Johannes Tartarotti an die Latte.

Dornbirn lässt Topchance liegen

In der 81. Minute hatte Dornbirn dann doch eine Torchance. Weil Carlson am eigenen Sechzehner den Ball vertändelte, kam Misaki Sato an den Ball, der die Kugel aber am Tor vorbei spitzelte. Irgendwie hätte es ins Bild gepasst, dass der SKN selbst gegen biedere Vorarlberger noch in Nöte kommt.

Letztlich gewann St. Pölten sicher mit 2:0, verpasste es aber sich so richtig frei zu spielen und weiter Selbstvertrauen zu tanken.

Stimmen zum Spiel

Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz: „Nach dem Horrorstart haben wir es dann halbwegs hinbekommen und ganz gut gespielt. Wenn uns der Anschlusstreffer gelungen wäre, hätten wir St. Pölten vielleicht noch mehr zum Nachdenken bringen können, als sie es ohnehin schon taten. Momentan ist bei uns ein wenig der Hund drinnen. Ich glaube schon, dass wir im Winter noch mit dem ein- oder anderen Transfer nachlegen können, um unser großes Ziel Klassenerhalt zu realisieren.“

SKN-Trainer Jan Schlaudraff: „Wir sind super ins Spiel gekommen, haben genau das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren aggressiv gegen den Ball, hatten gute Umschalter und waren auch mit dem Ball okay. Warum wir dann nicht auf dem Tempo geblieben sind, kann ich mir selbst schwer erklären. Wir hatten dann zweite Halbzeit kaum noch Spielkontrolle. Klar hatten wir genug Chancen, um die Partie vorzeitig auf Eis zu legen. Gefallen hat mir das aber nicht. Irgendwie ist schon noch eine gewisse Verunsicherung in der Truppe. Ich bin trotzdem zufrieden, weil die Jungs alles reingehauen haben.“

SKN-Sportdirektor Tino Wawra: „Mit den ersten zehn Minuten bin ich zufrieden, mit dem Rest nicht. Wir sind ganz klar in alte Muster gefallen. Das müssen wir schleunigst ändern. Eine Rolle hat aber sicher auch gespielt, dass wir gegen Lustenau extrem viel gelaufen sind. Eine gewisse Müdigkeit war schon spürbar. Ausrede soll das aber keine sein.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – FC DORNBIRN 2:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (5.) Tadic, 2:0 (10.) Barlov.

Gelbe Karten: Ramsebner (17., Unsportlichkeit), Neumayer (51., Foul), Schütz (90. Foul); Nussbaumer (40., Foul), Gassner (74., Foul), Pereira (85., Foul).

St. Pölten: Turner; Ramsebner (70. Riegler), Thesker, Carlson; Keiblinger, Messerer (46. Neumayer), Stendera (61. Tartarotti), Dombaxi; Monzialo, Barlov (77. Schütz); Tadic (61. Nitta).

Dornbirn: Odehnal; Rusch (59. Mischitz), Vasquez, Marceta, Marte; Santin, Bitsche (76. Pereira), Nussbaumer, Sato; Mayr (24. Gassner), Mandl (59. Fetahu).

NV Arena, 1.259 Zuschauer, SR Simsek.