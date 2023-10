Katastrophen-Start leitet nächste SKN-Pleite ein

St. Pölten - Leoben 1:2. Viele SKN-Fans rechneten nach vier Spielen ohne Sieg mit einem Trainerwechsel bei den Wölfen. Den gab’s in der Länderspielpause aber nicht. Gegen Leoben hatten weiterhin Stephan Helm und Emanuel Pogatetz das Sagen. Die beiden setzten immerhin ein Zeichen: Im Zentrum kehrten Marc Stendera und Andree Neumayer nach ihren Verletzungen in die Startelf zurück, eine Etage weiter vorne durfte Routinier Daniel Schütz erstmals in dieser Saison von Beginn an ran.

Stolz stolpert, Alar trifft

Die Partie hatte aber noch gar nicht so richtig begonnen, da setzte es schon den ersten Nackenschlag für St. Pölten. Und den verpassten sich die Wölfe höchstselbst: SKN-Keeper Franz Stolz stolperte nach einem Rückpass von Dirk Carlson und servierte damit ausgerechnet dem Ex-St. Pöltner Deni Alar den Ball, der keinerlei Mühe hatte den Ball im leeren Tor zu versenken.

Eine SKN-Halbzeit zum Vergessen

Der frühe Rückstand lähmte die ohnehin schon verunsicherten St. Pöltner. Der SKN tat sich im Aufbau unglaublich schwer, über den Dreiersturm der Leobner drüber zu spielen. Ein geblockter Schuss von Neumayer in der 17. Minute war vor der Pause die einzig nennenswerte Offensiv-Aktion der Wölfe. Einen Plan B? Gab’s nicht wirklich. Die wenigen Versuche mit Chipbällen auf Solospitze Dario Tadic recht simple das Mittelfeld zu überbrücken, fruchteten nicht.

Die St. Pöltner Harmlosigkeit vor der Pause hatte freilich auch etwas mit dem Gegner zu tun. Leoben trat sehr kompakt und resolut in den Zweikämpfen auf. Weil die Steirer nach dem Seitenwechsel nicht mehr ganz so aggressiv auftraten, wirkten die Wölfe dominanter. Ein Abschluss von Tadic, nachdem Leoben-Keeper Pelko eine Flanke fallen ließ, versprühte zumindest im Ansatz Gefahr (54. Minute).

Stendera bringt Linie und holt Elfer

Die zunehmende Passivität der Gäste hatte auch zur Folge, dass die St. Pöltner im Zentrum endlich dazu kamen, den Ball zirkulieren zu lassen. Neumayer, Schütz und Stendera brachten endlich Spielkultur und Überraschungsmomente ins Geschehen. In der 62. Minute kam Stendera am Sechzehnereck an den Ball, deckte die Kugel gut ab und nahm den eher unnötigen Kontakt von Leoben-Verteidiger Nico Pichler dankbar an. Den fälligen Elfmeter versenkte Tadic mit viel Glück, Leoben-Keeper Pelko war noch mit den Füßen am Ball.

Alar hat die perfekte Antwort

Lange hielt die Freude im Lager der Wölfe aber nicht an. Moritz Heinrich startete auf dem linken Flügel durch, im Zentrum hielt Alar den Fuß in dessen Hereingabe – 1:2 (64.).

Weil die Kräfte bei Stendera und Schütz aber nicht für 90 Minuten reichten, beide im Finish ausgewechselt wurde, ging auch die mühsam erarbeitete spielerische Linie wieder verloren. Die frisch gekommenen Din Barlov und Rio Nitta brachten kaum Impulse für die Schlussphase. Zu einer Ausgleichschance kamen die Wölfe nicht mehr.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Die Partie ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen Seite schwer zu erklären. Es ist für mich unerklärbar, warum wir so in die Partie gestartet sind. Klar ist dann aber, dass es danach schwer wird, gegen den tiefen Leobener Block ins Spiel zu kommen. Zweite Halbzeit haben wir das viel besser gemacht und sind völlig verdient zum Ausgleich gekommen. Dann ist mir wiederum unerklärlich, wie man das 1:2 auf diese Art und Weise kassieren kann. In der Schlussphase war das natürlich brutal schwer. Wir haben uns schon bemüht, dass wir noch einmal gefährlich werden. So richtig ist uns das nicht mehr gelungen.“

SKN-Gschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Die Partie war die nächste Enttäuschung für uns. Ein Fehler, wie vor dem 0:1, kommt einmal in der Saison vor. Und das war heute. Danach haben wir es ordentlich gemacht und sind nach der Pause verdient zum Ausgleich gekommen. Das 1:2 war viel zu billig und danach haben wir nichts mehr ausgestrahlt. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass wir noch eine Möglichkeit auf den Ausgleich bekommen.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – DSV LEOBEN 1:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (2.) Alar, 1:1 (62.) Tadic (Elfmeter), 1:2 (64.) Alar.

Gelbe Karten: Schütz (5., Foul); Brkic (18., Foul).

St. Pölten: Stolz; Ramsebner, Thesker, Carlson; Keiblinger (71. Barlov), Neumayer, Stendera (71. Messerer), Dombaxi; Schütz (75. Nitta), Monzialo; Tadic.

Leoben: Pelko; Brkic, Horvat, Turi; Heinrich, Pichler, Eskinja (64. Michael), Halili (64. Weberbauer); Amoah (75. Untergrabner), Alar (83. Hirschofer), Friesenbichler.

NV Arena, 1.263 Zuschauer, SR Altmann.