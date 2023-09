St. Pölten verliert in letzter Sekunde

SKN St. Pölten - Vienna 1:2. Die Länderspielpause hat beiden Teams scheinbar durchaus gut getan – denn vom Start weg entwickelte sich in der NV Arena eine muntere Partie, in der die Wölfe gleich einmal das Kommando übernahmen. Schon in der 4. Minute lag das 1:0 in der Luft – doch Dario Tadic wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Und auch die Vienna versteckte sich nicht, versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. So etwa in Minute 9, als Marcel Tanzmayer einen Stanglpass gefährlich zur Mitte brachte, letztendlich aber keinen Abnehmer fand.

In der Folge übernahmen die Hausherren immer mehr das Kommando, spielten ihre Aktionen allerdings meist ungenau fertig. Die nächste wirkliche Torchance gab’s erst in Minute 22, als Bernd Gschweidl die Kugel aus wenigen Metern volley über das Tor hob. Drei Minuten später war es wieder der SKN-Stürmer, der zum Abschluss kam, in letzter Minute aber geblockt werden konnte.

Ritzmaier: Verdacht auf Kreuzbandriss

Nach einer halben Stunde musste dann Andree Neumayer verletzt vom Platz, für ihn kam Rio Nitta. Am Spielverlauf änderte sich wenig. Der SKN blieb das dominante Team. Und in Minute 38 hatte Dario Tadic das 1:0 am Fuß – sein Heber verfehlte das Gehäuse aber um Millimeter. Und das Pech klebte den St. Pöltner, die übrigens auf Marc Stendera (Knierverletzung) verzichten mussten, weiter auf den Fersen. In Minute 41 musste Marcel Ritzmaier mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Ein Schock, den man mit in die Kabine nahm.

Und diesen konnte man vorerst auch nicht abschütteln. In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel war die Vienna das aktivere Team. Und in Minute 51 hatte Ex-Wolf Marcel Tanzmayr die Führung auf dem Fuß – sein Schuss aus spitzem Winkel knallte aber an die Stange. Jetzt wurde die Partie immer intensiver. Mit Chancen hüben wie drüben. So verfehlte etwa Joel Dombaxi mit einem Schuss das leere Tor (59.).

SKN haderte mit Elfmeter

Und dann stellte sich in der 62. Minute der absolut nicht sattelfeste Schiedsrichter Florian Leitner plötzlich in den Mittelpunkt: Er fiel auf eine Schwalbe von Christoph Monschein herein, der in SKN Verteidiger David Riegler hineinsprang, David Peham nahm das Elfmeter-Geschenk dankend an und ließ Franz Stolz keine Chance.

Was folgte, war ein Sturmlauf der Hausherren. Mit Chancen am Fließband. Die beste vergab Dario Tadic in der 72. Minute, der alleine vor dem Tor am Ball vor beirutschte. Drei Minuten später war er dann aber erfolgreich. Nach einem Foul von Ex-SKN-Goalie Gremsl am durchbrechenden Kevin Monzialo, traf er vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich (74.)

Und weiter ging es in dieser Tonart. Die Partie verlief wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Vienna-Tor. Bis zur 90. Minute – da gab’s nach einem Entlastungsangriff noch einmal Freistoß für die Wiener. Und Cedomir Bumbic traf bei ebendiesem die Wölfe mitten ins Herz, als er das Leder mit einem Gewaltschuss aus 20 Metern unter Mithilfe der Unterkante der Latte zum 1:2 in die Maschen hämmerte und die zweite Saisonniederlage des SKN in allerletzter Sekunde besiegelte (92.).

Stephan Helm, Trainer SKN St. Pölten: „Ein absolut gebrauchter Tag! Zum einen, weil wir es verabsäumt haben die Partie für uns zu entscheiden – obwohl wir zahlreiche Chancen hatten. Zum anderen natürlich das 1:2 in der Nachspielzeit. Da tut doppelt weh. Und am Schlimmsten – die schweren Verletzungen unserer Spieler.“

SKN St. Pölten – Vienna 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Peham (62., Elfmeter), 1:1 Tadic ( 74., Elfmeter), 1:2 Bumbic (90.+2).

Gelbe Karten: Neumayer (30., Foul), Riegler (51., Foul), Thesker (57., Foul), Monzialo (84., Foul) bzw. Bauer (25., Unsportlichkeit)

SKN St. Pölten: Stolz; Riegler (66. Bauer), Thesker, Carlson; Keiblinger, Messerer, Neumayer (34. Nitta), Ritzmaier (41. , Dombaxi; Gschweidl (66. Monzialo), Tadic

Vienna: Gremsl; Gremsl; Bauer, Steiner, Kreuzhuber, Bumbic; B. Luxbacher, Omerovic, Ochs (79. Sanogo); Tanzmayr (68.. Edelhofer), Monschein (79. Stratzing); Peham

NV Arena; SR Leitner, 2.289 Zuschauer