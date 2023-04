Mit Volley-Hammer und Last-Minute-Tor zum Auswärtssieg

Steyr - Amstetten 2:3. Zweimal musste die Partie bereits wegen anhaltender Regenschauer und unbespielbarer Platzverhältnisse verschoben werden, heute sollte es nun doch endlich klappen. Die Gäste starten ambitioniert und werden schon nach zwei Minuten das erste Mal im Strafraum der Hausherren vorstellig. Nach einer Kombination von Leimhofer und Mayer fällt der Abschluss von Feiertag aber zu ungenau aus und geht neben das Tor. Im direkten Gegenzug klopft auch Steyr an, der Abschlussversuch von Satin geht aber weit übers Tor.

Die Amstettner haben in weiterer Folge mehr Ballbesitz, wirklich gefährlich wird man dadurch vorerst aber nicht. Steyr stört die Gäste früh im Spielaufbau und wartet auf die Kontergelegenheiten, zwei Schussversuche nach zwölf Minuten werden jedoch von der Amstettner Defensive geblockt. Gefährlich wird kurz darauf ein Schuss von Mayer im Strafraum nach einem Fehler der Steyrer Defensive, der jedoch am langen Eck vorbeisegelt. Auf der Gegenseite versucht wieder Pellegrini sein Glück, dessen Schuss wird zur Ecke geblockt, aus der jedoch nichts entsteht.

Hausherren werden gefährlich

Nach 20 Minuten senkt sich eine Flanke von Bumberger gefährlich, der Ball fällt auf die Latte und prallt zurück in den Strafraum, der zweite Versuch wird jedoch zur leichten Beute von Scherf.

In der 25. Minute sorgt eine schöne Kombination der Hausherren dann für die Führung. Bitsche spielt diagonal auf die rechte Angriffsseite direkt in den Lauf von Lageder, der direkt ablegt in die Mitte zu Pellegrini, dessen Abschluss schlägt im langen Eck ein.

Auch nach dem Tor ändert sich am Spiel wenig. Die Gäste haben optisch mehr vom Spiel, können aber kein Kapital daraus schlagen. Die Hausherren bleiben giftig im Spiel gegen den Ball und warten auf ihre Kontergelegenheiten. Nach 38 Minuten wird es dann gleich zweimal brenzlig im Strafraum der Heimischen, zweimal sorgt Stark mit langen Einwürfen für Gefahr und Unübersichtlichkeit, die Abschlüsse fallen jedoch zu ungenau aus. Die letzte Gelegenheit vor der Pause gehört den Heimischen, der Weitschussversuch von Bitsche nach einem Eckball zieht jedoch am langen Eck vorbei.

Rasanter Beginn in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel folgt zunächst beinahe die kalte Dusche für die Gäste. Beim Weitschuss von Günes in der 47. Minute wäre SKU-Goalie Scherf machtlos gewesen, der Ball klatscht jedoch nur an die Stange. Durch einen folgenschweren Fehler von Steyr-Keeper Polster sind es dann jedoch die Amstettner, die zuschlagen. Eine Hereingabe von Deinhofer lässt der Goalie wieder aus, Leimhofer rauscht aus dem Rückraum heran und gleicht zum 1:1 aus.

Doppelschlag mit Traumtor

Doch damit noch nicht genug: Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich klärt Bumberger eine Hereingabe von Mayer in die Mitte. Marco Stark zieht aus 25 Metern volley ab und trifft sehenswert zum 2:1 für Amstetten. Im Anschluss zeigen sich die Heimischen jedoch wenig beeindruckt, es folgt eine längere Ballbesitzphase für Steyr, die Amstettner Defensive kann jedoch konzentriert verteidigen. Nun sind es die Gäste, die beinahe durch einen schnellen Konter erfolgreich sind: Mayer wird in der 61. Minute von Weixelbraun auf die Reise geschickt, der Abschluss zieht jedoch knapp am langen Eck vorbei.

Steyr beweist Moral

War Steyr in der ersten Halbzeit noch eher zurückhaltend, erhöhen die Heimischen angesichts des Rückstands den Druck und setzen sich immer wieder in der Hälfte des SKU fest, es folgen gleich mehrere gefährliche Abschlüsse. Was sich schon abzeichnete, sollte in der 66. Minute auch passieren: Zunächst kann Scherf einen Abschluss von Günes noch abwehren, der Ball landet jedoch bei Satin, der mit dem 2:2 seine Mannschaft folgerichtig belohnt.

Anschließend wird die Gangart in der Partie leicht verschärft, es gibt viele kleine Fouls auf beiden Seiten. Amstetten kann sich nun ein bisschen vom Druck der Hausherren befreien, wird seinerseits nach Freistößen gefährlich. Die beste Gelegenheit bietet sich für Stark, der in der 73. Minute jedoch aus kurzer Distanz über das Tor köpft.

Last-Minute-Treffer sorgt für Entscheidung

In der letzten Viertelstunde geht es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams sind bemüht, doch noch die Entscheidung herbeizuführen. In der 89. Minute geht der eingewechselte Diomande nach einem Energieanfall in Richtung Steyr-Tor, lässt auf seinem Weg drei Gegenspieler aussteigen und zwingt letztendlich Polster zu einer Parade. Diomande sollte letztlich dann doch noch entscheidend in Erscheinung treten: Mit einem Außenristpass setzt er mit Rosenbichler einen weiteren Joker in Szene, der mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz zum 3:2 für die Entscheidung sorgt und Amstetten zum Auswärtssieg schießt. Amstetten schiebt sich durch den Erfolg auf Rang fünf vor, Steyr verbleibt am Tabellenende.

SK Vorwärts Steyr - SKU Amstetten 2:3 (1:0).

Torfolge: 1:0 (25.) Pellegrini, 1:1 (50.) Leimhofer, 1:2 (52.) Stark, 2:2 (66.) Satin, 2:3 (93.) Rosenbichler.

Gelbe Karten: Pasic (31., Foul), Günes (72., Foul) bzw. Deinhofer (40., Foul), Feiertag (81., Foul).

Steyr: Polster; Bumberger, Lageder, Prada, Pasic, Dombaxi (83. Sivrikaya); Günes, Satin (88. Yilmaz), Bitsche, Sprangler; Pellegrini (83. Filip).

Amstetten: Scherf; Deinhofer, Dirnberger, Offenthaler, Kurt; Mayer (85. Rosenbichler), Stark (80. Tschernegg), Ammerer, Weixelbraun (70. Starkl); Leimhofer (70. Diomande), Feiertag.

LIWEST Arena, 1.012 Zuschauer, SR Christopher Jäger.