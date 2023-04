Horner Führung hielt nicht

Werbung

Sturm Graz II - Horn 2:2. Knapp war Horn dran, den Rückstand auf das Spitzentrio zu verringern. Nachdem sich der Dritte GAK und Spitzenreiter St. Pölten torlos trennten, der Tabellenzweite Blau-Weiß Linz gegen Liefering nicht über ein 2:2 hinaus kam, hätte Horn am Sonntagvormittag mit einem Sieg bei Sturm Graz II den Rückstand auf Platz eins auf fünf Punkte verringern können. Bis knapp vor dem Ende sah es auch danac aus, doch dann schlug Sturm II zurück, traf zum 2:2.

Doch der Reihe nach. Das Spiel in Gleisdorf begann für Horn mit einer kalten Dusche. Corner Sturm, in der Mitte fühlte sich niemand für Leon Grgic zuständig, der ungehindert durch Horns Strafraum sprinten konnte und am ersten Pfosten zum 1:0 einnickte. Da waren gerade 86 Sekunden gespielt. Lange lief Horn diesem Rückstand allerdings nicht hinterher. In Minute sieben brachte Albin Gashi eine Flanke an, in der Mitte fand sich Okan Yilmaz am Fünfer – ebenfalls sträflich vernachlässigt – und der köpfelte zum Ausgleich ein.

Hotop in Top-Form

In weiterer Folge war das Spielgeschehen zwar ausgeglichen, doch gefährlich wurden nur die Gastgeber, während von Horn in der Offensive nichts mehr kam. So hatten die Waldviertler Glück oder durften sich bei Keeper Mateo Hotop bedanken, dass in Halbzeit eins kein weiterer Gegentreffer mehr fiel. In Minute 16 lief Sandro Schendl alleine auf Hotop zu, umkurvte ihn, seinen Abschluss kratzte Frank Sturing gerade noch von der Linie. In Minute 23 zog Noah Eyawo von knapp außerhalb des Strafraums ab, Hotop fischte den Ball noch vorm Einschlag in die Kreuzecke raus. In Minute 30 verdribbelte sich Markus Wallner im eigenen Strafraum. Grgic nahm ihm den Ball ab, doch Hotop entschärfte dessen Schuss. In Minute 39 ging schließlich Schendl völlig unattackiert durch die Horner Defensive, abermals parierte Hotop.

Mijic im Fokus

Auch die erste Szene nach Wiederanpfiff gehörte den Grazern: Erneut zeichnete sich Hotop bei einem Schuss von Mohammed Fuseini aus (46.). Chancenmäßig ließen die Grazer nun nach, offensiv tat sich nun eher wenig bis nichts. Ab Minute 70 kamen die Horner stark auf. Der eingewechselte Patrik Mijic hatte bei zwei Aktionen großes Pech. Zunächst bediente ihn Marco Hausjell ideal, Mijic zog sofort ab, traf aber nur die Stange (70.). Acht Minuten später schickte ihn Benjamin Mulahalilovic mit einem Top-Pass auf die Reise, Mijic wollte Sturm-Keeper Lukas Maric tunneln, schoss dabei aber den Keeper an. In Minute 81 schien sich doch alles für Horn zum Positiven zu wenden: Albin Gashi zog von links in den Strafraum, tanzte die Verteidigung aus, schloss per Schuss mittig aufs Tor ab – 1:2.

Doch diesmal waren es die Grazer, die zurückschlugen. Nach einem Corner köpfelten die Horner den Ball raus, an der Strafraumgrenze war der so eben eingewechselte Johann Lieber platziert, der den Ball volley genau in die Ecke setzte, 2:2. Der Endstand.

Statistik:

SK STURM GRAZ II - SV Horn 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (2.) Grgic, 1:1 (7.) Yilmaz, 1:2 (81.) Gashi, 2:2 (83.) Lieber

Karten: Grube (85., Gelbe Karte Unsportl.), Schendl (44., Gelbe Karte Foul)Yilmaz (29., Gelbe Karte Kritik)

SK STURM GRAZ II: Komposch, Eyawo (81. Lieber), Ilic (66. Wels), Maric, Grube, Saurer, Fuseini, Mustafic, Schendl (70. Stückler), Grgic (81. Kiedl), Geyrhofer

SV Horn: Tomka, Mulahalilovic, Neumayer, Wallner, Yilmaz (HZ. Mijic) (84. Lipczinski), Pronichev (HZ. Hausjell), Yilmaz (HZ. Mijic) (84. Lipczinski), Hoffmann, Gashi, Hotop, Sturing

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Florian Jäger