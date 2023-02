SKN St. Pölten holt sich die Tabellenführung zurück

Rückrundenstart für den Winterkönig. Und die Krone, die hat sich am Freitag gleich einmal Blau-Weiß Linz mit einem deutlichen Derbysieg in Steyr geschnappt. Auch Herbstmeister Horn zog mit einem 2:1-Heimsieg über den GAK an den Wölfen vorbei. Der SKN war also gefordert, wollte er die Tabellenführung nicht schon nach der ersten Runde wieder abgeben.

Auftaktgegner Sturm II? Sollte für St. Pölten eine Pflichtaufgabe sein, auch wenn die jungen Grazer im Herbst in der NV Arena mit 5:2 siegten. Seit damals entwickelte sich aber der SKN aber zu einer Spitzenmannschaft und Sturm zu einem Abstiegskandidaten.

Zwei dicke Kopfballchancen vor der Pause

Das Spielgeschehen bildete in den ersten 45 Minuten die Rollenverteilung auch ganz gut ab. Der SKN war überlegen, tat sich aber bei schwierigen Platzverhältnissen – die Partie begann aufgrund des Schneefalls mit dreistündiger Verspätung – schwer, den letzten Pass im letzten Drittel an den Mitspieler zu bringen. Und trotzdem hätten die Wölfe in Führung gehen müssen. In der 24. Minute scheiterte Christian Ramsebner nach Freistoßflanke von Julian Keiblinger an der glänzenden Parade von Sturm-Keeper Elias Lorenz. Zwei Minuten später kam Din Barlov nach Flanke von Kevin Monzialo freistehend aus fünf Metern zum Abschluss. Auch diesen Kopfball entschärfte Lorenz, der seine Mannschaft damit im Spiel hielt.

Doppelwechsel zur Pause trug Früchte

Die jungen Grazer blieben ihrerseits offensiv weitgehend ungefährlich. Ein Schuss von der Strafraumgrenze von Sandro Schendl, der sein Ziel aber deutlich verfehlte, war die magere Ausbeute. Und trotzdem fehlte den Wölfen im ersten Durchgang der letzte Biss, um die Weichen früh in Richtung Pflicht-Dreier zu stellen. Das beurteilte wohl auch das SKN-Trainerteam Stephan Helm und Emanuel Pogatetz so: Jaden Montnor und Benedict Scharner kamen für Kevin Monzialo und Din Barlov. Eine weiteres Motiv für den Doppelwechsel zur Pause war, dass bei Schiedsrichter Pfister in der ersten Halbzeit die gelben Karten sehr locker saßen. Monzialo und Barlov waren beide belastet.

St. Pölten drückte in den Minuten nach der Pause vehementer aufs Tempo. Den Lohn streifte aber Scharner in der 49. Minute nicht ein. Nach Vorlage von Silue traf er aus zehn Metern den Ball nicht sauber genug – wieder hielt Lorenz.

Silue mit feinem Füßchen zur Führung

Doch noch ehe das ganz große Zittern um die längst überfällige Führung begann, glückte sie dann doch. In der 54. Minute lud Jaden Montnor an der linken Flanke zum Tänzchen, ehe er den Ball ideal vor das Grazer Tor brachte. Dort setzte Yacouba Silue gekonnt seinen mächtigen Körper ein und bewies zudem ein ganz feines Füßchen. Ein leichte Berührung mit dem rechten Außenrist reichte, um den Ball zum 1:0 ins lange Eck zu lenken.

Scharners Billiardschuss zur Entscheidung

Der Vorentscheidung folgte zehn Minuten später die Entscheidung. Und wieder war der St. Pöltner Treffer durchaus sehenswert: Über eine Seitenverlagerung von Innenverteidiger Ramsebner wurde Außenverteidiger Dirk Carlson freigespielt – der Neuzugang lieferte ein grundsolides Debüt ab -, der wiederum Luis Hartwig in die Tiefe schickte. Der SKN-Stürmer hatte das Auge für den mitgelaufenen Scharner und das SKN-Talent hatte diesmal mehr Glück im Abschluss, als kurz nach seiner Einwechslung. Scharners leicht abgefälschter Schuss landete über die linke und die rechte Stange knapp hinter der Torlinie, ehe die Grazer den Ball klären konnten.

Nach dem 2:0 waren die Fronten klar abgesteckt. St. Pölten brachte den Auftaktdreier sicher ins Ziel. Was auffiel? Die SKN-Defensive mit den Neuzugängen Sebastian Bauer und Dirk Carlson ließ kaum Chancen der Grazer zu. Lehrläufe in der Offensive – vor allem vor der Pause – sind mit den schwierigen Platzverhältnissen zu erklären. In Summe war der Sieg einer grundsoliden Leistung hochverdient und ungefährdet.

Statistik

STURM GRAZ II – SKN ST. PÖLTEN 0:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (54.) Silue, 0:2 (64.) Scharner.

Gelbe Karten: Grube (53., Foul), Grgic (62., Foul); Barlov (3., Foul), Monzialo (38., Foul), Carlson (45., Foul).

Sturm II: Lorenz; Stückler, Grube, Ostermann, Komposch; Mustafic (85. Lee), Schendl, Saurer, Karner (60. Ilic); Toth, Grgic.

St. Pölten: Stolz; Keiblinger, Messerer, Ramsebner, Bauer, Carlson (89. Salamon); Conte, Barlov (46. Scharner); Monzialo (46. Montnor), Hartwig, Silue (79. Wisak).

Solarstadion Gleisdorf, 368 Zuschauer, SR Pfister.