SKN stürmt an Tabellenspitze

Sturm Graz II - SKN St. Pölten 1:4. St. Pölten erwischte einen Traumstart in die neue 2. Liga-Saison, der erste SKN-Angriff mündete nämlich im ersten SKN-Tor. Der neue Linksverteidiger Gerhard Dombaxi versuchte sich auf dem Flügel in einer Einzelaktion, brachte den Ball mustergültig ins Zentrum, wo Rio Nitta eingelaufen war und perfekt gegen die Laufrichtung zum 1:0 einköpfelte.

Sturm II war nur in Phasen unangenehm

Eh klar, wird sich so mancher gedacht haben, der große Titelfavorit aus St. Pölten fährt halt mit den Sturm-Talenten Schlitten, die sich ja auch in der Vorsaison nicht unbedingt als Spitzenteam bewiesen. Ganz so deutlich war die Partie dann in der Folge aber doch nicht. Auch, weil Sturm II durchaus prominente Unterstützung vom Einserteam hatten. Alexander Borkovic und Vesel Demaku haben gemeinsam 145 Bundesliga-Partien für Austria und eben Sturm auf dem Buckel. Sturm II gaben sie nach dem frühen Rückstand durchaus Halt.

Wenngleich: Chancen auf Tore hatten zunächst nur die St. Pöltner. Dario Tadic kontrollierte eine Vorlage von Julian Keiblinger unzureichend, kam aus aussichtsreicher Position nicht zum Abschluss. Dombaxi jagte den Ball nach 32 Minuten aus acht Metern in die Wolken und Rio Nitta hatte gleich dreimal den zweiten Treffer auf Kopf und Fuß.

Kurz vor der Pause brannte im SKN-Strafraum der Hut

Sturm hatte in den finalen 10 Minuten vor der Pause seine stärkste Phase. St. Pölten bekam mit dem hohen Pressing der Hausherren zunehmend Probleme. Auch, weil lediglich Rio Nitta den St. Pöltner Kontern Tiefe gab. Angeboten hätte die mitunter sehr hoch stehende Sturm-Abwehrkette genügend Rückraum. Die Folge war eine Art Drangperiode der Grazer. St. Pölten hatte viele Standards zu verteidigen. Zweimal wurde es dabei brenzlig: Borkovic‘ Kopfball ging drüber und einmal prallte der Ball von SKN-Verteidiger Dirk Carlsons Rücken beinahe vor die Beine eines Grazers.

Die St. Pöltner Pausenführung war in Summe verdient. Nach 45 Minuten lag aber die Vermutung nahe, dass der heiß ersehnte St. Pöltner Auswärtssieg noch ein hartes Stück Arbeit werden könnte. Vor allem, weil der SKN im Zentrum nicht immer Herr der Lage war. Spielmacher Marcel Ritzmaier war über weite Strecken kaum ins Spiel eingebunden und beinahe unsichtbar.

Der Auftritt des „unsichtbaren“ Ritzmaier

Und ausgerechnet der SKN-Neuzugang sollte fünf Minuten nach der Pause alle Zweifel zerstreuen. Christoph Messerer setzte Ritzmaier in Szene, der spürte den in seinem Rücken mitgelaufenen Dombaxi, spielte uneigennützig auf und der Vorbereiter des ersten SKN-Treffers zeichnete für den zweiten verantwortlich. Wunderschön noch dazu – per Heber über den herausgeeilten Sturm-Keeper Bignetti stellte Dombaxi die Weichen Richtung SKN-Auftaktsieg.

Neuzugang Dombaxi an drei Toren beteiligt

Der zweite Treffer zog der jungen Sturm-Elf den Stecker. St. Pölten dominierte fortan, kam vor allem defensiv kaum noch in Nöte. Und offensiv? Da war an diesem Tag auf Dombaxi und nach der Pause auch auf Ritzmaier Verlass. Diesmal brachte Dombaxi Ritzmaier in Position, der nahm die ungeschickte Attacke von Senad Mustafic dankbar an – Elfmeter. Dario Tadic schoss und er Neuzugang traf – das 3:0 nach 62 Minuten.

Nach Anschlusstreffer schlotterten die SKN-Knie

Und mit diesem Resultat hätte St. Pölten von der Tabellenspitze gelacht. Zusammen mit Lafnitz und dem GAK, bei einem weiteren Treffer sogar alleine. Nur: Getroffen hat Sturm und nicht St. Pölten. Der eingewechselte Ilic zimmerte die Kugel in der 75. Minute ins Kreuzeck. Und mit dem 1:3 begannen die Wölfe mehr zu zittern, als angebracht gewesen wäre.

Eine Minute später hätte sich St. Pölten nicht beschweren dürfen, wenn Schiedsrichter Schilcher nach einer Attacke von Keiblinger an Amreich auf Elfmeter entschieden hätte. Weil er es nicht tat, blieb St. Pölten eine ganz heiße Schlussphase erspart.

Monzialo schießt St. Pölten an die Tabellenspitze

Und am Ende, da sollte das Grinsen in den St. Pöltner Gesichtern doch noch ein ganz breites werden. Bernd Gschweidl schickte nämlich in der Nachspielzeit den eingewechselten Kevin Monzialo auf die Reise. Der blieb cool, umkurvte Sturm-Schlussmann Bignetti und schob zum 4:1 ein. Und das war er, jener Treffer, der den SKN sogar die Tabellenführung einbrachte - die alleinige, die ungeteilte.

Der Auftaktsieg des SKN war letztlich verdient. Die St. Pöltner zeigten in den entscheidenden Momenten Klasse. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der SKN seine Tore zu sehr günstigen Momenten – zwei davon jeweils am Beginn der beiden Halbzeiten – erzielte. Das brachte St. Pölten auf die Siegerstraße und kaschierte so manche Schwäche.

Stimme zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Von den 90 Minuten haben wir 70 voll überzeugt und 20 davon nicht so. Es schaut dann oft leichter aus, als es wirklich ist. Wenn man sich Kleinigkeiten erlaubt, wird es in dieser Liga gegen jeden Gegner schwierig. Für mich war der wichtigeste Punkt heute, dass die Mannschaft die Aufgabe voll angenommen hat. Es ist nicht einfach, am Sonntag um 10.30 Uhr hierher nach Gleisdorf zu fahren und voll da zu sein. Wir waren aber voll da und zwar von der ersten Minute an. Wir hatten vor der Pause eine Phase und nach dem Gegentor eine Phase, wo wir auch leiden mussten. Nur, die Körpersprache war immer da, die Energie war da, der Spirit war da. Wir bekommen nichts geschenkt. Das haben wir verinnerlicht und das taugt mir.“

Statistik

STURM GRAZ II – SKN ST. PÖLTEN 1:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (2.) Nitta, 0:2 (50.) Dombaxi, 0:3 (62.) Tadic, 1:3 (75.) Ilic, 1:4 (91.) Monzialo.

Gelbe Karten: Toth (47., Kritik); Ramsebner (34., Foul).

Sturm II: Bignetti; Mustafic (64. Schopp), Haider (74. Amreich) , Borkovic, Grube; Karner (64. Scharmer), Martinez, Demaku (64. Ilic), Stückler; Kiedl (74. Camara), Toth.

St. Pölten: Stolz; Bauer, Ramsebner, Carlson; Keiblinger, Messerer (73. Stendera), Neumayer, Dombaxi; Ritzmaier (82. Monzialo); Nitta (46. Gschweidl), Tadic (73. Barlov).

Solarstadion Gleisdorf, SR Schilcher.