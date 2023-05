5:2! Admira mit Lebenszeichen

Sturm II - Admira 2:5. Sein Debüt gegen Amstetten ging mit 0:1 verloren. Admira-Interimscoach Tommy Wright hatte nur mehr fünf Spiele Zeit, den drohenden Abstieg abzuwenden. So mussten die Südstädter beim Auswärtsspiel bei Sturm II, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, endlich wieder voll anschreiben. Und besser hätte der Start in der Steiermark eigentlich nicht laufen können. Zwei Minuten waren gespielt, da brachte Jakob Tranziska die Admira mit 1:0 in Führung. Es wurde sogar noch besser. Angelo Gattermayer erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0. Der klare Vorsprung ließ die Admiraner aber nicht sicherer, sondern nervöser werden. Postwendend gelang Mohammed Fuseini der Anschlusstreffer, bis es kurz vor der Pause dramatisch wurde.

Gelb-Rot und 2:2: Admira verspielt Führung

Lukas Malicsek beging im Strafraum ein Foul. Und weil der Innenverteidiger schon Gelb hatte, musste er auch noch mit Gelb-Rot vom Platz. Milan Toth behielt vom Punkt die Nerven, glich für die Grazer aus. Womit wieder alles auf Null gestellt wurde, die Admira auch noch in Unterzahl war. Das machte sich dann nach der Pause bemerkbar. Es wurde hektisch, es wurde hitzig. Abstiegskampf pur zwischen den beiden Mannschaften. Doch die Steirer konnten aus ihrer numerischen Überzahl zu wenig Kapital schlagen.

Die Auferstehung in Unterzahl

Und dann kam die 67. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Reinhard Young kam vor einem Gegenspieler zum Ball, der Young am Fuß erwischte - Strafstoß! Gattermayer übernahm die Verantwortung, trat an - und versenkte sicher zur 3:2-Führung der Admira. Die erneute Führung gab den Südstädtern einen enormen Auftrieb, die Sturm-Akteure waren von dem Rückschlag sichtlich geknickt. Es wurde sogar noch besser. Weil sich Young in den Strafraum durchtankte, das Auge für den erst ein paar Sekunden befindlichen George Davies hatte, der das Leder vom Fünfer unter die Latte knallte. Was für ein Händchen von Wright, der mit seinen Wechseln den perfekten Input brachte. Die Grazer waren damit endgültig gebrochen. Young erzielte als Draufgabe sogar noch das 5:2, weil die Hausherren total aufgerückt waren, der Stürmer alleine Richtung Keeper marschieren konnte. Für Wright der erste Sieg im zweiten Spiel, für die Admira der erste Sieg seit sechs Spielen. Womit im Abstiegskampf ein ganz wichtiger Dreier gelang.

Stimmen zum Spiel

Thomas Hösele (Sturm II-Trainer): „Eine sehr bittere Niederlage. Wir haben einen schlechten Start vorgefunden, dann aber wieder super zurückgefunden. Da hatten wir dann Chancen, um in Führung zu gehen. Knackpunkt war der vermeidbare Elfmeter. Wir haben dann versucht mehr zu riskieren, wodurch die Admira mehr Räume vorgefunden hat.“

Tommy Wright (Admira-Interimstrainer): „Wir starten mit viel Energie rein und verlieren den Faden. Wenn wir in Führung sind, dass wir mehr Ruhe reinbringen. Das war der nächste Schritt. Heute sollen die Jungs feiern, aber nächste Woche müssen sie wieder voll fokussiert sein. Wir haben den Spielern in der Pause mitgegeben, dass es eine Schlacht wird. Dass es dann so ausgeht, ist natürlich perfekt für uns. Dass wir alles reinhauen, ist das Grundlegenste. Die Ergebnisse der Gegner können wir nicht beeinflussen, nur unsere.“

Angelo Gattermayer (Admira-Doppeltorschütze): „Wir haben nie aufgehört dran zu glauben, dass wir das Spiel noch gewinnen können. Für mich persönlich zwei Tore als Stürmer ist natürlich ein schönes Gefühl. Wenn du mit einem Mann weniger in Führung gehst, hilft das natürlich, dass du eine zweite Luft bekommst.“

Statistik

SK STURM GRAZ II - FC FLYERALARM ADMIRA 2:5 (2:2).

Tore: 0:1 (2.) Tranziska, 0:2 (24.) Gattermayer, 1:2 (26.) Fuseini, 2:2 (45+3. Strafstoß) Toth, 2:3 (69. Strafstoß) Gattermayer, 2:4 (82.) Davies, 2:5 (93.) Young.

Gelb-Rote Karte: Malicsek (45. Foul).

Gelbe Karten: Stevanovic (64. Foul), Toth (66. Foul), Lukacevic (66. Foul), Schopp (69. Foul), Schendl (93. Foul).

Sturm II: Maric; Grube (HZ. Wels), Ostermann (82. Grgic), Schopp, Stückler; Mustafic, Saurer, Schendl; Toth, Ilic, Fuseini.

Admira: Haas; Lukacevic, Malicsek, Puchegger, Ebner (80. Davies); Vorsager, Gallé, Schmidt (HZ. Stevanovic); Gattermayer, Tranziska (61. Young), Ristanic (HZ. Keckeisen).

Gleisdorf, XX.- SR: Julian Weinberger.