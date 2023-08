20-jähriger Mittelstürmer dockt im Waldviertel an

Valentin Akrap zieht es ins Waldviertel. Der 2,02 Meter große Mittelstürmer wird von der SV Ried für ein Jahr an den SV Horn verliehen. Der Kroate war seit der U15 bei Ried aktiv, kam dort zuletzt in der Regionalliga Mitte in 46 Spielen zum Einsatz, erzielte 15 Tore.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Valentin Akrap haben wir einen Spielertypen an vorderster Front verpflichten können, den wir bisher noch nicht in unserem Kader hatten. Er ist ein großgewachsener Stürmer, dessen Fähigkeiten die Ballsicherung und seine Torgefährlichkeit sind. Wir sind glücklich darüber, dass er seine ersten Schritte in der 2. Liga bei uns machen wird.“