Auf Horn wartet die erste Feuerprobe

Während in den Ligen und Klassen darunter gerade einmal mit der Vorbereitung begonnen wurde oder der Ball noch gänzlich ruht, wird's für Horn am Samstag bereits richtig ernst. Das Erstrundenspiel im ÖFB-Cup wartet. Angekickt wird auswärts um 17.30 Uhr gegen Regionalligist Leobendorf. Erst Ende Juni trafen diese Teams in einem Testspiel aufeinander, damals gab's in Horn ein 2:2.

„Das hat natürlich nur wenig Aussagekraft, weil es für beide Mannschaften das erste Testspiel war“, sagt Horn-Trainer Philipp Riederer. „Aber grundsätzlich wissen wir, was uns erwartet.“ Sein Team sieht er leicht in der Favoritenrolle: „Wir spielen eine Liga höher.“

Horns Generalprobe stieg ebenfalls gegen einen Regionalligisten. In Krems gab's am Ende ein 2:2. War es mehr eine echte Generalprobe oder doch eher eine Partie mit Testcharakter? „Eine Mischung aus Beidem“, sagt Riederer. „Wir haben so begonnen, wie wir uns das auch im Cup vorstellen können. In der Pause haben wir dann gewechselt, haben in der zweiten Halbzeit viele Perspektivspieler zum Einsatz gebracht. Positiv ist, dass wir viele Chancen kreiert haben – auch, wenn wir die vergeben haben. Wir hätten fünf, sechs Tore erzielen können.“

Niklas Hoffmann fehlt gesperrt

Zu Beginn schickte Riederer einen 3-5-2-Formationen auf den Rasen. In der Verteidigung kam neben Alexander Joppich und Paul Gobara Neuerwerbung Julian Hinterleitner zum Einsatz. Auch deswegen, weil Niklas Hoffmann aufgrund seier Roten Karte, erhalten im letzten Liga-Spiel der Vorsaison in Amstetten, im Cup gesperrt ist. Das Mittelfeld bildeten Maximilian Pronichev, Benjamin Mulahalilovic, Haris Ismailcebioglu sowie die Neuzugänge Kilian Bauernfeind und Amar Hot. An vorderster Front agierten Paul Lipczinksi und Marco Hausjell.

Dass es in Horn einen großen personellen Umbruch gab, lässt sich nicht wegleugnen, viel Routine ging verloren. „Zu Vorbereitungsstart hatten wir doch noch einen Stamm von neun gestandenen Spielern aus der Vorsaison. Jetzt sind halt auch Andree Neumayer und Markus Wallner weg“, muss Trainer Riederer mit einer sehr jungen Mannschaft arbeiten. Im Gegensatz zum Unterhaus können die Bundesliga-Klubs (1. und 2. Liga) noch bis 31. August Transfers tätigen. „Mein Ziel ist, dass wir aber in dieser Woche damit fertig sind“, sagt Riederer.