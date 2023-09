Auswärts bleibt Horn ein gern gesehener Gast

So gut sich Horn in dieser Saison bisher im eigenen Stadion schlug, so erfolglos präsentierte man sich bisher auswärts: bei vier Versuchen klappte es bisher nicht mit Punkten. Zuletzt setzte es ein 0:2 bei Lafnitz. Wird das Cup-Aus in Leobendorf dazu gezählt, war's bereits die fünfte Auswärtspleite in Serie. Eine längere Erfolgslosigkeit in der Fremde gab's zuletzt im Herbst 2020 – da verlor Horn sogar sechsmal am Stück.

„Ich höre immer wieder, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Um das Spiel zu gewinnen, hätten wir drei Tore schießen müssen. Und die muss man auswärts gegen einen Gegner, der in Führung ist, erst machen. Da braucht man zehn Chancen. Wir bekommen zu viele Tore“, analysiert Geschäftsführer Andreas Zinkel. Trainer Philipp Riederer sprach bereits wenige Stunden nach der Rückkehr aus der Steiermark beim Training mit der Mannschaft über die Fehler: „Das Spiel hätte auch in die andere Richtung gehen können, wir hatten eine Chancen-Übergewicht.“ Aber während Lafnitz die Chancen und Horner Gastgeschenke nützte, ließ Horn tolle Möglichkeiten liegen.

Aus Horner Sicht gut, dass das kommende Spiel wieder zu Hause stattfindet – am Freitag gastiert Sturm Graz II im Waldviertel. Die Grazer verloren zuletzt 0:2 gegen Aufsteiger Bregenz und stehen nach sieben Runden ohne noch ohne Sieg mit vier Zählern an der vorletzten Tabellenposition

Trainer Riederer sieht die Grazer daher jedenfalls auf „Schlagdistanz“. „Da können wir hoffentlich unsere Heimserie ausbauen.“ Der zuletzt angeschlagene Adrian Hajdari stieg wieder zu Wochenbeginn ins Training ein.