Nach dem Abgang vieler etablierter Spieler und eben auch von Kapitän Andree Neumayer musste beim SV Horn ein neuer Spielführer her: Dabei fiel die Wahl auf Benjamin Mulahalilovic. Der 24-jährige Bosnier stieß im Sommer 2022 von Regionalligist Marchfeld zu den Hornern, war einer der Aufsteiger der Voraison, die am starken vierten Platz endete.

„Es hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt und er auch mein Sprachrohr zur Mannschaft ist“, erklärt Trainer Philipp Riederer, wieso „Mula“ der neue „Captain“ der Horner ist. Dieser nimmt die neue Herausforderung dankend an: „Ich denke, dass das eine Rolle ist, die mir liegt. Auf alle Fälle ist es eine große Ehre, Kapitän in der 2. Liga zu sein.“

In der Vorsaison etabliert

In der Vorsaison stand Mulahalilovic bei allen 30 Liga-Spielen auf dem, Platz, erzielte dabei vier Treffer. Mit seiner schnellen Spielweise an der Flanke, spielte er sich auch in die Herzen der Fans. „Ich bin als No-Name gekommen, habe mir ein gewissen Standing aufgebaut.“ Das sei nur möglich gewesen, weil von Trainerseite an ihn geglaubt wurde. „Schon Rolf Landerl hat sehr auf mich gesetzt, dann natürlich Philipp Riederer. Wenn du als Spieler dieses Vertrauen spürst, dann hilft dir das sehr.“ Mit seinen 24 Jahren zählt er zu den älteren Spielern der Horner. Nur Alexander Joppich (28), Niklas Hoffmann (26) und Maximilian Pronichev (25) sind älter. „Nachdem jetzt viele routinierte Spieler weg sind, stehe ich irgendwie in der ersten Reihe und möchte nun für die jungen Spieler da sein.“

Nervös wird der neue Kapitän nicht, wenn er an die neue Saison denkt. „Klar haben wir viel Qualität verloren. Deswegen werden wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Ich traue uns durchaus einen Platz im Mittelfeld zu.“

Die Vorbereitung sei aus seiner Sicht positiv verlaufen. „Jetzt zählt es dann – wir müssen unsere Leistungen bestätigen.“ Das große Ziel von Mulahalilovic, der in der Akademie Kärnten groß wurde, nach einem Gastspiel bei den Austria Amateuren für die Zweiermannschaft von Wolfsberg auflief, ehe er über Marchfeld eben in Horn landete, heißt natürlich Erste Bundesliga. „Zunächst möchte ich aber mit Horn weiter Erfolg haben.“