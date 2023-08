Die Faktoren für den ersten Saisonsieg

Aus im ÖFB-Cup gegen Regionalligist Leobendorf, knappe Meisterschaftsniederlagen gegen Aufsteiger Leoben und Admira – wer Horn beim Heimspiel gegen die Vienna verunsichert erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Die Horner spielten munter und selbstbewusst auf, während die favorisierten und mit Routine ausgestatteten Wiener gerade mal gegen Spielende hin etwas aufkamen. Am Ende feierte Horn einen souveränen 2:0-Sieg, der aufgrund der starken ersten Halbzeit weitaus höher hätte ausfallen können. Horn schrieb somit erstmals in der laufenden Meisterschaft an. Darüber freute sich Trainer Philipp Riederer. Der war von der ersten Halbzeit begeistert: „Wir haben druckvoll gespielt, viele Chancen kreiert und hinten fast nichts zugelassen.“ Der stark erwartete Vienna-Angriff Peham/Monschein kam überhaupt nicht zur Geltung.

Horns Erfolgsfaktoren verteilten sich auf alle Linie:

Tor: Nikolas Polster hatte nicht viel zu tun. Kamen die Vienna-Kicker schließlich doch einmal durch, bewies die LASK-Leihgabe, warum er Österreichs U21-Teamtorhüter ist. Auch beim Spielaufbau strahlte er eine große Ruhe und Übersicht aus, dirigierte die Abwehrspieler mit Anweisungen und half so beim Spielaufbau.

Abwehr: Niklas Hoffmann war bereits in der Vorsaison eine Bank in der Horner Innenverteidigung. Mit Rückkehrer Paul Gobara konnte Horn den Abgang von Frank Sturing kompensieren.

Das Duo Hoffmann/Gobara machte gegen die Vienna das Zentrum komplett dicht. Auf den Außenverteidiger-Posten legte es Neuzugang Luca Wimhofer eher defensiver und risikoarm an, während Alexander Joppich sich immer wieder in den Angriff einschaltete, ein Tor vorbereitete und selbst zu Abschlüssen kam.

Mittelfeld: Das Horner Zentrum war gegen die Vienna im ersten Abschnitt ständig im Vorwärtsmarsch. Auf der Flanke war Paul Lipczinski, der von einem reinen Stürmer umfunktioniert wurde, im Dauerlauf-Modus und erzielte zudem seinen Premieren-Treffer für Horn. Benjamin Mulahalilovic mimte einmal mehr die unermüdliche Laufmaschine, während sich Haris Ismailcebioglu und Roman Fischerauer immer wieder in die Offensive einschalteten. Vor allem Ismailcebioglu strahlte Gefährlichkeit aus. Kilian Bauernfeind spielte den defensiven Part solide.

Angriff: Hätte Marco Hausjell sein Visier an diesem Tag genauer eingestellt gehabt, hätte er locker drei Tore machen können. Für ihn sprach seine körperliche Robustheit, mit der er die Vienna-Abwehr beschäftigte, Räume für seine Kollegen öffnete.

Schon am Dienstagabend (18.30 Uhr) findet der Nachtrag zuhause gegen Liefering statt. Trainer Philipp Riederer im Vorfeld: „Liefering hat fast eine komplett neue Mannschaft. Vielleicht sind sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht so eingespielt und wir haben dadurch einen kleinen Vorteil.“