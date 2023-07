Drei neue Spieler für Horn

Der 20-jährige Niklas Alozie stand zuletzt beim Regionalligisten ASV Siegendorf unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison 22 Einsätze verzeichnen konnte. Ausgebildet wurde der Linksverteidiger zunächst im Nachwuchs von der Wiener Austria, ehe er in die Akademie Burgenland wechselte. Seine weiteren Stationen waren Neutal, St. Margarethen und ASV Draßburg.

Mit dem gebürtigen Gföhler Bernhard Hahn holt sich der SV Horn auch einen Waldviertler ins Team. Der 22-jährige offensive Mittelfeldakteur spielte bereits in der Jugend für den SV Horn. Danach wechselte er in die AKA St. Pölten und von dort ging es dann weiter nach Gföhl sowie Zwettl. Ab Jänner 2022 war Bernhard Hahn beim SV Leobendorf in der Regionalliga Ost aktiv. In der letzten Saison kam er auf 27 Einsätze, in denen er 7 Tore erzielen konnte.

Der dritte Neuzugang im Bunde, Alexander Weigand, war seit Sommer 2021 im Nachwuchs des Karlsruher SC in Deutschland aktiv. In Österreich wurde der 18-jährige Rechtsverteidiger in der AKA Tirol ausgebildet. Für Karlsruhe U17 & U19 machte Alexander Weigand insgesamt 22 Pflichtspiele.

„Mit den Verpflichtungen von Niklas, Bernhard und Alexander konnten wir drei hoffnungsvolle österreichische Talente nach Horn holen, die uns weitere Alternativen in unserem Kader bieten werden. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ihre ersten Schritte im Profifußball machen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.