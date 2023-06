Erste Abgänge sind bereits fix

Dass sich die Causa rund um die ausbleibenden Gelder von Ehrenpräsident Robert Mang – laut Verein wurde ein mittlerer sechsstelliger Betrag zugesagt – auf die Kaderplanung für die kommende Saison auswirkt, ist unaufhaltsam.

Denn beim Trainingsstart zur neuen Saison am 19. Juni werden logischerweise nur jene Spieler erwartet, die einen gültigen Vertrag haben. Das sind Kapitän Andree Neumayer, die Abwehrspieler Niklas Hoffmann und Alexander Joppich sowie die Offensivkräfte Marco Hausjell, Maximilian Pronichev, Markus Wallner, Benjamin Mulahalilovic und Krems-Kooperationsspieler Haris Ismailcebioglu, der nun fix nach Horn wechselt. Mit Torhüter Matteo Hotop steht man kurz vor einer Vertragsverlängerung. Ebenfalls eingeplant bei den Profis ist Stürmer Kevin Petuely, der zuletzt an Landesligist Retz verliehen war und nun zurückkehrt. Vom Amateur-Kader wurden Raphael Bauer und Filip Stojak mit einem Jungprofi-Vertrag ausgestattet. Zuletzt feierte auch Tyrese Ikekpolor sein Debüt in der 2. Liga.

Auch die ersten fixen Abgänge gibt es bereits: Verteidiger Julian Tomka, Mittelfeld-Akteur Marcel Schelle und Stürmer Patrik Mijic sind kein Thema mehr in Horn. Dazu gesellten sich am Dienstag auch Albin Gashi und Burak Yilmaz.